¿Reestructurarán el Icetex? Propuestas para que los créditos no terminen ahogando a los usuarios

Las bancadas del Congreso de Colombia le apuestan a reestructurar el Icetex, buscando dar respuesta a los reclamos de miles de estudiantes que marcharon por la calles del país.

“Que el Icetex no se siga endeudando con entidades como el Banco Mundial, porque las tasas de interés de estos créditos internacionales, o con la banca multilateral, terminan trasladándose a los jóvenes y a los usuarios”, dijo Antonio Sanguino, senador de la Alianza Verde.

Además, se proponen topes en el cobro de los intereses.

“Hacia adelante, los créditos que se otorguen no deberían tener una tasa de interés por encima del IPC, más 2% efectivo anual. Hacia atrás, es decir, los créditos que existen, un plan de salvamento para aquellos que no pudieron pagar”, anotó.

¿Pero de dónde van a salir los recursos?, ¿son viables las propuestas de la oposición?

“Vemos algunos elementos sobre los cuales queremos aportar información, porque encontramos que, en la manera en la que ellos lo proponen en primera instancia, puede no tener los elementos suficientes de juicio y poner eventualmente en peligro la continuidad de los servicios de la entidad”, aseguró Manuel Acevedo, director de Icetex.

Sin embargo, el clamor de una reforma por parte de algunos usuarios continúa. Uno de ellos es Jairo Galeano, quien, por un problema familiar y judicial, no pudo continuar sus estudios y tampoco pagar las cuotas del crédito que adquirió.

“En este momento, después de tener 8 semestres de Contaduría, no es desmerito el trabajo, pero estoy manejando taxi, he manejado colectivo, he trabajado en talleres, porque las puertas se me cerraron por el embargo que me generó el Icetex y los problemas familiares colapsaron”, expresó.

Según el Icetex, uno de cada diez usuarios de la entidad tiene dificultades para pagar su crédito.

