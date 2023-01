Reforma a la justicia: ¿qué pasará con la prisión domiciliaria y el principio de oportunidad?

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se ha sumado a la polémica por el proyecto de reforma a la justicia. La funcionaria convocó este martes a rechazar la iniciativa que impulsa el gobierno del presidente Gustavo Petro.

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, respondió en Noticias Caracol a las críticas de la mandataria a la reforma a la justicia. Y, entre otros, explicó algunos de los cambios al sistema penitenciario y penal.

¿Proyecto de reforma a la justicia promueve la impunidad?

Lo primero es que comparto la preocupación de la alcaldesa por la impunidad, pero nuestro proyecto no es un proyecto de impunidad y el dolor de cabeza que tiene la alcaldesa es por el sistema penitenciario actual. Es el que nos tiene a todos nosotros tan insatisfechos, esa sensación de inseguridad es el resultado del sistema actual, al que le queremos incluir algunas reformas que no es para soltar presos.

Es un proyecto que apunta a que una persona que ha estado en la cárcel, cuando salga, pues no vuelva a delinquir. Es un proyecto que busca reducir la reincidencia. No es un proyecto de excarcelaciones ni de impunidad, eso no es así.

Se mantienen las penas, no hay una rebaja de penas generalizadas, se mantienen las penas tal como están. Lo único que hacemos es incluir medidas de reparación a las víctimas.

¿Cuál es la función del mediador?

Cuando se pueda, si el delincuente y la víctima se logran poner de acuerdo en una reforma de reparación y llegan a una acuerdo, termina la acción penal. Eso sería un ejemplo exitoso de cómo el Estado sería un mediador

Son en casos donde la víctima puede ir al centro de conciliación sin miedo, protegida por el Estado. Eso puede funcionar. Eso ya existe en otros países y ya existe en nuestra ley y queremos potenciarlo.

¿Cuáles serían los cambios al principio de oportunidad?

En cuanto al principio de oportunidad esto ya existe, quiere decir que, en algunas ocasiones, la Fiscalía considera que la mejor forma de llegar a una cabeza criminal o para enfocar sus investigaciones es aplicar el principio de oportunidad. A esa persona se le suspende el proceso porque entregue información o conduzca a un esclarecimiento.

Proponemos que un principio de oportunidad sea reparación integral a la víctima, que el fiscal pueda decir, si lo considera, terminó la acción penal. Esa es la diferencia, que delitos que tengan mínimo 8 años de condena, creo que ahora es de 6 años, puedan tener principio de oportunidad.

¿Cuáles serían los cambios a la prisión domiciliaria?

La domiciliaria, tal como funciona hoy, tiene deficiencias. ¿En qué estamos pensando? Hoy en día, la tecnología nos ofrece posibilidades de saber dónde está una persona de forma muy exacta, no el brazalete que ya está obsoleto y además es costoso. Hay tecnologías más contemporáneas.

Le daría la información sobre sus movimientos al cuadrante, Policía, Inpec…etc. Sabríamos si la persona salió de su casa.

No es que esta tecnología sea una cosa regalada, pero es infinitamente más barato que tener a la gente en la cárcel o mucho más barata que el brazalete.

En este momento, las autoridades tienen que probar que una persona tiene que haber estado más de 72 horas por fuera para que sea intento de fuga, de lo contrario es una simple sanción. Vaya y pruebe que llevaba más de 72 horas por fuera…vamos a derogar eso. No puede estar ni un segundo por fuera de su casa.

¿Qué pasaría con el concierto para delinquir?

Las manifestaciones pueden ser judicializadas. Destruyeron una estación de Transmilenio, eso es destrucción de bien público, lesionaron a alguien pues es lesiones personales, mataron a alguien pues homicidio, pero no concierto para delinquir.

Concierto para delinquir, puesto en términos coloquiales, es conformar una banda para delinquir y las personas que salen a protestar no son una banda para delinquir.

En la protesta social se paga por lo que se hace, no por concierto para delinquir. No habría una asociación previa para delinquir como una banda de narcotraficantes.