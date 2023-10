Reforma a la salud: 40 artículos fueron aprobados en plenaria y no faltaron las controversias

En medio de una fuerte controversia, la plenaria de la Cámara de Representantes comenzó a votar el proyecto de reforma a la salud . Fueron casi nueve horas de debate con un poco de tensión, algunas sillas vacías, pero sobre todo una intención clara de sacar adelante el proyecto por parte de la bancada de Gobierno.



“Yo creo que antes de que termine octubre muy seguramente ya estará aprobada en Cámara”, destacó el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo.

Entre son algunos de los artículos más relevantes aprobados hasta ahora. Las entidades del sistema deberán presentar informes sobre su funcionamiento, uno de esos informes será anual sobre los movimientos de los recursos.

Las clínicas y hospitales deberán garantizar insumos y tecnologías en salud, mientras que las EPS seguirán siendo responsables de peticiones o reclamos por parte de los usuarios.

También se mantiene la contribución obligatoria de los colombianos, además de ser aprobadas las funciones de la Supersalud y la vinculación de especialistas de acuerdo a la necesidad de cada hospital.

Publicidad

Se aprobó también la permanencia de los regímenes especiales, el fortalecimiento del Invima, el sistema único de información, y dos cuentas de fondos: una para atención primaria y otra para recaudar los aportes de los ciudadanos.

Una larga lista que en tiempo récord quedó chuleada, pues se votó en bloque, método que generó diferentes reacciones.

“Se están votando bloque de artículos que no tienen temas en común, y eso nos ha llevado a los congresistas a estar contra la pared porque tenemos que votar sí o no dependiendo de los artículos, pero como no tienen nada que ver puede que estemos a favor de uno, pero se votan de a 12 o 15 artículos”, señaló la representante Jennifer Pedraza.

Publicidad

“Quien dirige ese debate es el presidente de la Cámara”, zanjó el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.

Pero mientras la reforma a la salud parece haber tomado una bocanada de aire, hay un punto que sigue en el tintero y que generó más dudas entre los parlamentarios: los costos y su viabilidad financiera.

“La reforma no tiene hoy un concepto de viabilidad financiera del Ministerio de Hacienda porque no creemos que lo requiera”, indicó Martha Alfonso, coordinadora ponente.

Este será uno de los temas que se debatirán en la siguiente jornada, además de los más polémicos relacionados con la transformación de las EPS a Gestoras de Salud y Vida, así como la administración de los recursos de la salud.

Publicidad