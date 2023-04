Reforma a la salud eliminará autorizaciones para tratamientos, dice ministra Carolina Corcho

“La reforma a la salud va a eliminar las autorizaciones. Hemos perdido muchas vidas en Colombia debido a las autorizaciones para hacer un tratamiento”, afirmó la ministra Carolina Corcho al explicar uno de los puntos del proyecto de ley propuesto por el gobierno del presidente Gustavo Petro.

La funcionaria, en entrevista con Noticias Caracol, recalcó que “si el cirujano debe esperar a que lo autoricen ahí perdemos muchas vidas. Las autorizaciones se han convertido en barreras de acceso y, en ese sentido, el sistema no puede garantizar su sostenibilidad fiscal a costa de la vida de la gente”.

Este punto, precisó, se detalla en el capítulo Autonomía médica y regulación que trae la reforma a la salud propuesta.

“Con la orden del médico usted debería obtener un procedimiento porque eso nos cuesta la vida”, insistió.

Frente a los críticos que dicen que eliminando las autorizaciones se producirá un desbordamiento del gasto público, la ministra Carolina Corcho sostuvo que esto se podrá controlar, “no por la vía de los pacientes, sino por la vía del pago directo a los hospitales, disminuir tantos intermediarios, un manejo transparente de los recursos públicos”.

Según ella, actualmente “se manejan 70 billones de pesos en promedio al año sin control rodando por este país, este año van a ser 80 billones. Tenemos un fondo público y de ahí se entregan a las EPS y no se ha podido garantizar que estos recursos lleguen de manera directa a clínicas y hospitales y no tenemos registros claros de cuáles son las contrataciones, pagos, transacciones”.

“Ahí es donde tenemos que ahorrar los recursos”, recalcó, siendo el Adres el que administraría el dinero del sistema, de acuerdo con lo propuesto en la reforma a la salud.



Medicina preventiva

No obstante, la ministra Carolina Corcho señaló que este tipo de tratamientos podrían haberse evitado si no fuera porque “el sistema de salud colombiano tuvo un problema y es que se centró en la enfermedad, no hizo prevención y la puerta de entrada al sistema de salud se volvió la mediana y alta complejidad”.

“La mayoría de las enfermedades se resuelven en etapas iniciales. En Colombia nos demoramos mucho tiempo entre el diagnóstico de un cáncer y el inicio del tratamiento, cuando el cáncer puede ser prevenible y curable”, precisó.

“Los sistemas de salud invierten el 30% de los recursos en eso” y con la propuesta en la reforma a la salud de los centros de atención primaria, estos “no solo van a ser preventivos”, aseveró Carolina Corcho.

Asimismo, con el proyecto se busca que “quienes están siendo bien atendidos lo sigan siendo, pero quienes no, tienen que ser bien atendidos y tenemos los recursos para hacerlo”, afirmó la ministra.

“Hay una buena salud para un niño o una niña que nazca en Chapinero, pero eso no les pasa a los niños y las niñas del resto de este país. Hay que corregirlo y la reforma cuando sea aprobada va a activar diversos mecanismos”, sostuvo Carolina Corcho.