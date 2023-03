Reforma a la salud: esto acordaron gobierno y directores de partidos para salvar el proyecto

El Partido Conservador y el Partido de La U llegaron a un acuerdo con el presidente Gustavo Petro para sacar adelante la reforma a la salud. Gran parte del articulado inicial fue avalado en la reunión.

Dilian Francisca Toro, presidenta del partido de La U, detalló que respaldaron cuatro cosas que el gobierno tenía planteadas en el proyecto: “La atención primaria en salud, fundamental. La atención integral en los centros apartados y población dispersa; el sistema de información interoperable; la formalización del talento humano y la participación ciudadana, que es fundamental”.

Pero este apoyo a la reforma a la salud se da a cambio de varias exigencias de los conservadores y la U aceptadas por el primer mandatario.

Publicidad

“Primero, que haya un sistema de salud mixto, privado y público, en donde las EPS se convertirán en unas gestoras de salud y vida; van a tener unas condiciones diferentes sin integración vertical, el giro será directo a los hospitales y clínicas y no tendrán posición dominante, que eso era lo que nosotros queríamos”, añadió Dilian Francisca.

Publicidad

Por su parte, el presidente del partido Conservador, Efraín Cepeda, habló de los puntos que acordaron eliminar de la reforma original del gobierno Petro.

Los fondos se eliminan totalmente, queda la libre elección. Continúan como gestoras de salud las actuales EPS para construir sobre los construido, pero tal como lo expresamos también en nuestro proyecto, con giro directo por parte de la Adres y sin integración vertical

Este acuerdo se logró luego de la amenaza de la ministra de esa cartera, Carolina Corcho, quien dijo en las últimas horas que retiraría el proyecto de reforma a la salud si cruzaban las líneas rojas del presidente Gustavo Petro.

Publicidad

“La decisión final la tiene el Congreso de la República. Nosotros somos conscientes de que ningún proyecto de ley sale como ingresó, pero lo que no queremos es que todo cambie para que nada cambie. En ese sentido, sí hay unas esencias que el presidente ha pedido, o si no el proyecto de ley no tiene sentido y sería retirado por parte del gobierno”, señaló Corcho horas antes de la reunión con los partidos.



Se espera que en los próximos días el gobierno Petro se reúna con los partidos Liberal, Conservador y La U para unificar el nuevo texto de la reforma a la salud.