EN VIVO🔴 Reforma a la salud: ministra Carolina Corcho, en entrevista con Noticias Caracol

El proyecto de reforma a la salud regresa este martes a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes para su discusión, sobre él habla en Noticias Caracol la ministra Carolina Corcho.



Con un texto publicado en la gaceta del Congreso de la República, que contiene 139 artículos, la bancada del gobierno se juega sus últimas cartas para que el proyecto de reforma a la salud avance en el Legislativo.

Aunque llegan cambios y claridades frente a la función y alcance del sistema mixto de salud, la eliminación de los fondos regionales y la aparente libre elección del usuario para ser atendido, la reforma a la salud guarda tres líneas rojas.

“No vamos a ceder a seguir teniendo los recursos públicos de la salud desprotegidos. Lo otro que estamos planteando es que no vamos a poder aceptar una reforma que no contenga una financiación real y seria, suficiente para la atención primaria en salud. Nosotros estamos planteando que esto no es cambiarle el nombre a las EPS, no tiene sentido que continúen de manera indeterminada con las mismas funciones”, afirmó Alfredo Mondragón, coordinador ponente reforma a la salud.

En el futuro de las EPS es donde el gobierno del presidente Gustavo Petro tiene el mayor inconveniente. La propuesta es que se transformen en gestores de salud y vida.



Hay cinco artículos dedicados a ese proceso de transición que dejan en claro que la EPS que decida convertirse en gestora deberá manifestarlo por escrito, tendrá que estar a paz y salvo y deberá acabar con la integración vertical, es decir, no podrá contratar más a sus mismas clínicas y hospitales.

A pesar de haber incluido el 40 por ciento de las 330 proposiciones, los partidos de coalición mantienen reparos sobre el proceso de transición y funciones de las gestoras, sobre la libre escogencia, la remisión de usuarios y las seis facultades especiales para el presidente Gustavo Petro para poner a disposición funciones y recursos que permitan cumplir con la transición al nuevo modelo.