Reforma a la salud: presidente del Senado le dice al Gobierno que, “con soberbia”, no puede avanzar “Yo recomiendo una actitud mucho más prudente”, recalcó Iván Name. Lo que viene para la reforma a la salud no es nada fácil teniendo en cuenta que algunos verdes mantienen reparos, unos liberales no son optimistas y en ese escenario se han caído otras iniciativas.