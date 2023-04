Reforma a la salud: puntos principales y molestia con congresistas que firmaron ponencia

La ponencia de la reforma a la salud fue radicada este viernes, 31 de marzo, en la Comisión Séptima del Congreso de la República y, entre otras, ha generado controversia que dos de los partidos, el Conservador y el de la U, que se declararon en oposición del proyecto finalmente firmaron.



Desde el Partido Conservador aseguran que el congresista Gerardo Yepes no estaba autorizado para firmar esa ponencia y que no representa la posición de la colectividad. De hecho, hay molestia entre varios parlamentarios de los toldos azules.

Para el próximo 11 de abril, después de Semana Santa, está convocada una reunión de bancada, tanto de Senado como de Cámara, para ratificar por los lados del Partido Conservador que no acompañan esta propuesta del gobierno.

El representante Gerardo Yepes se pronunció sobre su decisión de firmar la ponencia y dice que asumirá lo que tenga que asumir.

“Quiero decirles que en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes no estoy para defender los intereses de las personas que han vivido del negocio de la salud, ese no es el interés, y asumo lo que haya que asumir. Decirles que no podemos olvidar que en este país, a pesar de que el sistema tiene aspectos positivos, también hay aspectos negativos que nosotros no podemos desconocer y que debemos llevarlos al escenario del plano nacional”, aseguró el congresista Gerardo Yepes.



Es de señalar que el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, se encuentra fuera del país, pero hay un vocero, el representante Juan Carlos Wills, quien se pronunció sobre la decisión del congresista Yepes de firmar esta ponencia de la reforma a la salud.

“El Partido Conservador está citado en los próximos días para debatir y discutir sobre la reforma a la salud que ha dado tanto de qué hablar. La firma de un representante conservador no es la posición del Partido Conservador, hay muchas modificaciones que esperamos que hayan sido implementadas en la ponencia, ni siquiera conocemos la ponencia, así que la posición del partido hoy es mantener las líneas azules, no nos moveremos un milímetro si el gobierno no incluye estas líneas azules en la reforma a la salud para sacar adelante, de verdad, una reforma, no ideológica, sino una reforma que le convenga a toda Colombia”, indicó el Wills.

Por los lados del Partido de La U las cosas no parecen distintas. La directora Dilian Francisca Toro escribió en su cuenta en Twitter que “la firma del congresista Camilo Ávila en la ponencia de la reforma a la salud no fue consultada conmigo como directora de La U, el representante firmó bajo su responsabilidad”.

Tanto Cepeda como Toro han señalado que no fueron tenidas en cuenta las observaciones de sus partidos durante las reuniones que sostuvieron con el Gobierno Nacional para definir el texto final de la reforma de salud y por eso anunciaron en los últimos días que no acompañarían la iniciativa.

Ponencia de la reforma a la salud

En el proyecto presentado ante el Congreso se mantienen las tres grandes líneas de la transformación al sistema de salud: modelo de atención al usuario, futuro de las EPS y el manejo de los recursos, en todos los aspectos hay grandes y profundos cambios al sistema que actual.