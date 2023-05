Reforma a la salud: ¿qué va a pasar con las EPS, según lo aprobado hasta ahora?

Otro tema trascendental para los colombianos es la reforma a la salud. Finalmente, en la comisión séptima de Cámara de Representantes ya se aprobaron 117 de los 139 artículos y ya pasaron en el primer debate puntos fundamentales como el futuro de las EPS, las redes integradas de salud, la función de la Adres y el pago a las clínicas y hospitales.

Frente a las EPS, el proyecto plantea que en dos años tendrán que transformarse en gestoras de vida y deja claro que no manejarán recursos de la salud ni pagarán a las clínicas y hospitales.

“Ya no van a tener el manejo de los recursos ni la rectoría del sistema de salud como hasta el día de hoy. Ellos siguen cumpliendo unas funciones que van a facilitar el tránsito de los pacientes durante el flujo de la atención entre el primer nivel y los niveles complementarios”, indicó Martha Alfonso, coordinadora ponente de la reforma a la salud.

Es decir, sus funciones serán solamente administrativas y seguirán con la gestión del riesgo en salud. Por ejemplo, garantizarán la atención del paciente, ayudarán a agendar las citas generales y con especialistas, operaciones, la dispensación de medicamentos, podrán prestar servicios a través de sus IPS, pero no serán de uso exclusivo de los usuarios adscritos a ellos.

“Yo lo que creo es que cambia su rol, por eso no logran acomodarse aún en esta nueva propuesta, pero van a seguir y yo creo que muchas EPS seguirán con el reto de adaptarse a este nuevo modelo de salud”, dijo Alfonso.

Por estas funciones recibirán un pago del 5% de los recursos de la salud y, si cumplen con indicadores de calidad, un 3% más.

“Básicamente, lo que tienen que hacer es articular una red, pero esa red no la contratan, no la definen, no auditan la calidad ni auditan lo que pasa. Entonces, realmente, van a tener que darle la cara al usuario, pero no van a tener como responder de fondo por estas funciones”, manifestó Paula Acosta, presidente de Acemi.

La presidenta de Acemi advierte que las EPS están condenadas a desaparecer con el tiempo.

“Es como si a usted lo contratan para organizar una fiesta, pero usted no define quién va a llevar la comida, el trago ni cuáles son los invitados, pero cuando llegan los invitados tiene que responder porque todo salga bien”, manifestó.

Estas gestoras de salud y vida serán las encargadas, una vez aprobado el proyecto, de garantizar bajo estas herramientas el aseguramiento en salud. Estas nuevas entidades podrán ser de carácter público, privado o mixto.

¿Cómo quedaría la atención a los usuarios con la reforma a la salud?

La reforma a la salud también genera cambios en la forma como se atenderá a los usuarios y es que de aprobarse la totalidad del proyecto, el sistema se dividirá en dos frentes para atender a la población: la atención primaria y la de mediana y alta complejidad.

Para que un ciudadano sea atendido, deberá estar inscrito en un centro de atención primaria, los llamados CAPS.

Esos centros médicos harán toda la caracterización de la población por regiones, van a elaborar los planes de salud familiar, garantizarán el acceso oportuno a citas médicas generales, servicios de urgencias, y serán la primera puerta de entrada para cualquier tipo de tratamiento médico, incluidas enfermedades raras, diagnósticos de salud mental, seguridad alimentaria, entre otros.

El centro de atención primaria al que deberá estar inscrito será de acuerdo con el lugar de residencia, pero esto no significa que solo pueda ser atendido allí, ese será solo el registro. Usted, al estar registrado, podrá recibir atención en cualquier CAP de la zona en donde esté realizando sus actividades diarias.

¿Y si necesita atención especializada?

Luego de ser atendido en el CAP, será remitido por la gestora de salud y vida a las clínicas y hospitales de mediana y alta complejidad.

En este paso, le darán seguimiento a los tratamientos médicos, servicios complementarios, ambulatorios, hospitalarios, emergencias médicas, red de rehabilitación, acceso a los servicios de laboratorios, bancos de donación y servicios farmacéuticos.

Las gestoras que se mantengan deberán articular toda la red de atención e informar a sus usuarios sobre el proceso de remisión y registro en el CAP.

Todo un proceso que se garantizará con el pago directo a los centros médicos. Tanto CAPS como clínicas y hospitales o llamadas IPS ya no recibirán el pago a través de las EPS, los recursos van a ser girados directamente por parte del Estado a través de la Adres, que deberá efectuar el giro directo, asignar el monto para los centros de atención primaria, gestionar las cuentas y contabilizar los recursos públicos disponibles para la atención primaria en salud. El 80% de este pago deberá realizarse en un tiempo de máximo 30 días.

Podrá además la Adres realizar convenios o contratos con las gestoras de salud y vida para apoyar la labor de auditoría financiera y que de esta manera se garantice el flujo adecuado del dinero de la salud.