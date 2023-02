¿Reforma a la salud se tramitará como ley ordinaria o estatutaria? Presidente de la Cámara responde

Tras la radicación de la reforma a la salud por parte del presidente Gustavo Petro en el Congreso, y una vez conocido el texto, se iniciará la discusión en el Congreso de la República.

La reforma a la salud empezará su proceso en la Cámara de Representantes. Por ello, Noticias Caracol invitó al presidente de esta corporación, el congresista del Pacto Histórico David Racero, para hablar sobre este polémico tema.

El debate inició con una carta de varios congresistas en la que sostienen que es una ley estatutaria. ¿Está tranquilo de que el gobierno la presentó correctamente?

Cada proyecto de ley tiene sus vicisitudes y su debate. Recordemos cómo inició el debate de la reforma tributaria el semestre pasado, un debate álgido, de todos lados. Un debate muy fuerte que poco a poco se fue dirimiendo.

Veo con buenos ojos que haya tanta atención con una reforma a la salud, comparto con el gobierno de que este texto debe ser tramitado como ley ordinaria, que no está modificando como tal un derecho en la Constitución, que modifica la organización del sistema; pues a eso apunta.

Confío en que este Congreso, especialmente la Cámara, podrá escoger la mejor ley posible en función de los colombianos.

¿Va a contestar esta carta?

Espero que durante la mañana como nos llegó a los presidentes, de mí depende si tramito la reforma a la salud, este proyecto, en la Cámara de Representantes por la comisión primera, que es donde se tramitan las leyes estatutarias o por la comisión séptima, que es la comisión encargada de temas de salud y se trataría por tema de ley ordinaria.

Responderé a los congresistas para darles tranquilidad y a la opinión pública. Yo como presidente de la Cámara, más allá de mi posición política, mi papel es dar todas las garantías y que se respeten los procesos.

Es una reforma que, dicen los expertos, no incluyó muchos de los aspectos que se habían discutido con las EPS, con el sistema. ¿Usted cree que el Congreso lo va discutir a fondo y generar las modificaciones que puedan dar un sistema de salud que deje a todos más o menos contentos?

Aquí lo importante es cuál es la pregunta que va a liderar el debate. Me sorprende que a veces la pregunta inicial es si van a desaparecer las EPS. Esa para mí no es la pregunta inicial. Es cómo vamos a hacer un sistema donde el centro sea el paciente, en el que el ciudadano tenga plenas garantías de acceso al sistema.

Todo eso es lo que tiene que entrar en discusión para determinar qué es lo que le conviene al ciudadano. La pregunta es cómo vamos a garantizar un mejor derecho a la salud.

El argumento del derecho, por supuesto, mueve esa indignación en las calles. Dadas las encuestas y los estudios, la gente estima la reforma a la salud. Hay que hacer cambios sí, ¿pero no es una lucha del presidente por mostrar un cambio?

Estoy completamente de acuerdo. Creo que después de 30 años tenemos cómo hacer balances, de lo positivo y lo negativo. El sistema de información, por ejemplo, es positivo.

Sí hay un nuevo enfoque. Lo que plantea el gobierno es un enfoque de fortalecer la prevención y atención. Hoy el sistema está solo canalizando el 10% del presupuesto en políticas de prevención.

Lo que hemos hablado con el Ministerio de Salud, con el acompañamiento de magistrados, es que va por comisión séptima. Yo tomo decisiones siempre escuchando a todas las voces.

Este semestre va a ser álgido, va a ser muy fuerte. Es un semestre muy demandante y es preelectoral. La cuerda se va a tensionar mucho.

Creo que este Congreso ha asumido el cambio. Por eso todas las reformas ha tenido cambios. El presidente ha cedido, ha escuchado.

Seguramente, lo que va a salir del Congreso es mucho mejor que lo que presentó el gobierno.

Hablando de la calle… ¿el presidente no divide más el país con el balcón? ¿Qué le parece esta agitación social y política?

La democracia no es simplemente cada cuatro años ir a elecciones. Es constante y el Congreso tiene que escuchar siempre las voces. El congresista es el que está escuchando a la ciudadanía. Solo así vamos a poder formar las leyes del cambio.

Cuando éramos oposición salíamos, cómo no vamos a reivindicar el derecho de la oposición a salir; eso sí que lo hagan sin mentiras, sin poner el odio o el miedo por delante. Para promover el debate, no para cercenarlo.

Lo que se vivía ayer en las calles es hasta dónde irá la profundidad del cambio. Yo creo que el presidente está planteando debates que antes no se planteaban.

La propuesta de este gobierno es llevar el cambio hacia lo que más se puede, desde una visión popular y en esa mirada va a haber tensiones de sectores que no querrán que el cambio sea tan profundo.

¿Cómo se puede dirimir? Yo le apuesto a la concertación y cediendo. El presidente Petro tiene que ceder, así como ceder algunos grupos de interés económicos y políticos. Solo así podremos construir un estado de bienestar para todos y todas.