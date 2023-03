Reforma a la salud será retirada del Congreso si no se mantienen puntos esenciales: Carolina Corcho

La ministra de Salud, Carolina Corcho, advirtió que si en la reforma a la salud presentada ante el Congreso no se mantienen los puntos esenciales, el gobierno del presidente Gustavo Petro retirará el proyecto. Sus palabras no fueron bien recibidas por algunos parlamentarios.

La funcionaria habló de las líneas rojas que no se pueden tocar de la iniciativa durante un foro con los industriales del país.

“La decisión final la tiene el Congreso de la República. Nosotros somos conscientes de que ningún proyecto de ley sale como ingresó, pero lo que no queremos es que todo cambie para que nada cambie. En ese sentido, sí hay unas esencias que el presidente ha pedido, o si no el proyecto de ley no tiene sentido y sería retirado por parte del gobierno”, aseveró Corcho.

Según la ministra, hay tres temas de la reforma a la salud en los que no cederá: que los recursos sean administrados por el Estado a través de la Adres, que se elimine la intermediación financiera de las EPS y que la salud llegue a todos los territorios a través del plan de atención primaria y el plan preventivo y predictivo.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, reaccionó ante lo dicho por Corcho y la cuestionó: “Usted nos dice ‘les pido mente abierta’. ¿Usted tiene mente abierta también o no?”. A lo que la funcionaria respondió que estaba dispuesta “y tenemos la apertura para que hagamos algo así en el sentido de cambio, pero no para que nada cambie”.

La ministra Corcho también volvió a referirse al futuro de las EPS y reiteró que algunas mantendrán ciertas funciones únicamente durante el proceso de transición al nuevo modelo.

“No tiene sentido abrir más EPS para que liquidemos aquí, traslademos acá. Simplemente las EPS que no funcionan salen y las que funcionan siguen, y van a seguir bajo unas condiciones de territorialización, van a seguir bajo las condiciones de manejo de recursos y con un aporte de tres partidos políticos de la coalición con un pago de hasta el 5% de los recursos por costos administrativos”, explicó.



Reacciones de congresistas ante advertencia de la ministra por reforma a la salud

Las palabras de Carolina Corcho no fueron bien recibidas por algunos congresistas. Incluso, desde el mismo Pacto Histórico aseguran que si bien lo ideal es mantener la columna vertebral de la iniciativa bandera del gobierno del presidente Gustavo Petro, el Ejecutivo no puede limitar sus facultades y se debe respetar siempre la separación de poderes.

Katherine Miranda, representante de la Alianza Verde

“Yo hago un llamado a la ministra de Salud, Carolina Corcho, para que respete y no intimide al Congreso de la República. Si bien el Gobierno nacional tiene un mandato, el Congreso de la República también, y acá hay una separación de poderes clara en Colombia. No es posible que la interlocución sea a través de amenazas y no de argumentos”.

Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático

“La señora ministra de Salud está muy equivocada. El Congreso de la República tiene todo el derecho de modificar los proyectos que presente el Gobierno, de eso se trata el Congreso. La señora ministra no sabe de salud, pero tampoco sabe de estructura del Estado. El Congreso es el que decide las leyes de la República”.

Heráclito Landinez, representante del Pacto Histórico

“Se harán algunas modificaciones, todas las leyes que ingresan son diferentes a las que salen y en ese escenario las modificaciones tendrán que hacerse en el marco y la discusión democrática. No puede haber limitaciones al Congreso”.

Olga Lucía Velásquez, representante de la Alianza Verde

“Todos necesitamos mejor servicio de salud, así que si se le cambia lo esencial a la reforma, pues estoy de acuerdo con la ministra en que se tiene que retirar”.

Juan Carlos Wills, representante del Partido Conservador

“Para eso es el Congreso de la República, para dar los debates y transformar las iniciativas que llegan al Congreso, así sean del Gobierno nacional. Si ella tiene el temor de que se cambie algo esencial que ellos quieren, pues es mejor que la retire de una vez, porque el Partido Conservador ha presentado unas líneas azules que defenderá y trabajará para sacarlas adelante”.

David Luna, senador de Cambio Radical

“A la ministra de Salud hay que recordarle que en Colombia existe división de poderes, que el Congreso es totalmente independiente al presidente y al Ejecutivo, que si el presidente presenta reformas es el Congreso el que debe aprobarlas. Acá no estamos para aplaudirle todo al presidente Petro”.

Algunos de los congresistas le pidieron a la ministra retirar de una vez la reforma a la salud si esa es su postura.

