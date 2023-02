“Reforma a la salud, tal como está, crearía una crisis”, dice Roy Barreras

Esta semana ha sido muy movida en lo político con la publicación de varios proyectos que tendrán su debate en el Congreso de la República. Noticias Caracol habló con el presidente del Senado, Roy Barreras, quien habló de la reforma a la salud y la ley de sometimiento a la justicia, entre otros temas.

La discutida reforma a la salud llega por la comisión séptima. Sin embargo, el senador Humberto de la Calle ha advertido que es un riesgo no debatirla en la comisión primera, como una reforma estatutaria, debido a que la Corte Constitucional podría tumbarla. ¿Qué piensa?

Lo primero que hay que decir es que Colombia puede estar tranquila, el Congreso cumplirá su deber. Los colombianos saben que tienen un sistema de salud que requiere mejorías y vamos a mejorarlo sin destruirlo.

El departamento jurídico del Congreso revisó la petición del senador Humberto de la Calle y yo como autor de la ley estatutaria aporté mi opinión. La ley que estamos empezando a tramitar desarrolla la ley estatutaria que, hace 7 años, determinó que la salud es un derecho y no en un negocio continuará su trámite en comisiones séptima como ley ordinaria.

No se puede destruir un sistema de salud que protege a 48 millones sin construir otro, que ojalá sea mejor. Lo que sí hay que hacer es mejorar las condiciones, que las citas sean mas pronto, que las EPS no abusen de su posición dominante, que se rescaten los hospitales públicos, que se construyan los centros de salud en zonas más alejadas. Que la salud va a mejorar. Vamos a establecer un capítulo de transición.

Publicidad

El presidente tiene claro que el objeto es mejorar el sistema de salud de los colombianos:

Ese trámite legislativo se hará con todo el cuidado. Los artículos que puedan parecer normas estatutarias serán eliminados en el trámite para evitar ese riesgo y si es necesario serán votados por mayoría calificada.

No se va a acabar el sistema de un día para otro, va a mantenerse el aseguramiento y va a mejorar el sistema de salud.

Publicidad

Una de las mayores quejas es que las citas se demoran 3 meses, 6 meses. En la reforma de la ministra Corcho no dice una sola palabra sobre eso. Vamos a incluir esas normas para que las citas sean más próximas a la necesidad de los pacientes colombianos.

El ministro de Educación, Alejandro Gaviria , expresó sus reparos a la reforma y como exministro de Salud los señaló. ¿Usted, como senador y médico cree que la reforma es buena?

Como presidente del Congreso debo darles garantías a todos. También a la ministra Corcho y su propuesta. La ministra Corcho ha presentado una propuesta que, si se aprobara el próximo domingo, podría generar una crisis de salud pública enorme. Pues al otro día, al desparecer súbitamente las EPS que hoy cubren a 48 millones, pregunta cada familia, a quién podría llamar para que atendieran a su papá o mamá: ¿al puesto de salud que todavía no se ha construido? ¿O al hospital que está en quiebra? ¿O al secretario de Salud del pueblo para que le asigne una cita?

Eso no va a ocurrir. Vamos a garantizar que el sistema de salud continúe y mejore. Lo que quiere decir que la reforma de la ministra Corcho será acumulada con otras propuestas, que ya han anunciado otros parlamentarios y el Congreso aprobará una reforma que respete las directrices y el mandato popular, que el sistema de salud sea mejor.

Desaparecer 30 años de experiencia sería un error enorme. Roy Barreras

Publicidad

Hace 5 días usted planteó una persecución por parte de la Procuraduría y su titular a miembros del Pacto Histórico y el presidente Petro. Dijo que iba a revelar la lista de personas perseguidas, ¿quiénes son?

La verdad es que la Procuraduría es un ente demasiado costoso, un ente burocrático inútil que no existe en ningún otro lugar del mundo y que debería desaparecer. Los funcionarios de la Procuraduría deberían convertirse en jueces para garantizar una mejor justicia. Esa reforma estamos en mora de aprobarla.

La Procuraduría ha hecho nada o muy poco sobre los casos grandes casos de corrupción, por ejemplo Centros Poblados, y apenas en 90 días decide sancionar al director de la SAE, quien acaba de llegar y quien ha denunciado la corrupción sobre bienes de la mafia.

Me parece una actitud sesgada. Hay personas al interior de la Procuraduría que no están de acuerdo. Y reciben órdenes de la Procuraduría para que investigue a funcionarios y miembros del Congreso, que somos del Pacto Histórico, sin que le dejen rastros, que no le manden correos ni chats, que le den la información personal.

Publicidad

Es una actitud que no es una actitud institucional. No puede empezar a ser perseguidora en lugar de procuradora.

Está listo el proyecto de sometimiento a la justicia. ¿No se abre la puerta de par en par a la delincuencia, como han señalado desde otros sectores?

Todo lo contrario, el proyecto que el ministro Osuna informó es un proyecto en el que podemos confiar. Inicialmente, intermediarios de mala fe habían ofrecido a los narcos en las cárceles lo que no podían ofrecer, pasarlos a la JEP, prohibir la extradición en una ley, nada de eso se podía hacer.

Lo que hay que hacer para garantizar la paz es una ley de acogimiento que tiene beneficios, que permite a sus familias también recuperar su vida y su tranquilidad. Pero a cambio de que se sometan a la justicia, dejen de matar y extorsionar y permitan que Colombia viva en paz.

Lanza usted el próximo martes su movimiento: La fuerza de la paz. ¿El objetivo son las regionales? ¿Va a armar toldo aparte?

La Fuerza de la paz es uno de los partidos del Pacto Histórico. Esa fuerza de la paz, al interior del pacto, va a garantizar lo que tenemos que hacer: libertades, derechos garantías, y va a participar en las elecciones del 23 y 26. El martes le vamos a presentar al empresariado las líneas de trabajo que le permiten al pueblo colombiano estabilidad institucional y el cambio que el pueblo está exigiendo, pero moderado, institucional y tranquilo. Sin rupturas súbitas y sin saltos al vacío.