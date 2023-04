Reforma a la salud trastabilló por “problema de comunicación con la ministra”: Dilian Francisca Toro

Colombia amaneció con una crisis ministerial luego de que el presidente Gustavo Petro les pidiera a sus ministros la renuncia protocolaria . Todo indica que habrá un remezón en el que posiblemente algunos de ellos salgan de sus carteras y a la vez haya una especie de enroque entre funcionarios, todo esto debido al traumático trámite de la reforma a la salud en el Congreso.

Se habla de rompimiento de la coalición de gobierno y una de las consecuencias es que los partidos Conservador, Liberal y de La U se queden sin ministros. Precisamente, en representación de esta última colectividad habló con Noticias Caracol su dirigente, la exgobernadora del Valle Dilian Francisca Toro.

“Es una decisión del presidente, nosotros ahí no podemos decidir, él es el que decide, él es el que toma la decisión y por supuesto hay que respetarla”, manifestó.

Toro defendió que se ha trabajado en algunos proyectos claves del gobierno: “Asumimos un compromiso de acompañar al gobierno para tener un mejor país, para hacer reformas que le sirvieron el país. Y lo hemos hecho, lo hicimos en la reforma tributaria, tuvimos una discusión franca, diálogo franco con él. Incluso hubo muchas cosas que nosotros argumentamos y que se mejoraron en la reforma tributaria”.

Pero la manzana de la discordia es la reforma a la salud. Destacó la dirigente que “hay muchas cosas buenas en nuestro sistema que no podemos destruir y siempre dijimos que queríamos construir sobre lo construido. En eso estuvimos de acuerdo con el presidente, dijo sí, construyamos sobre lo construido y vamos a trabajar para hacer una mejor reforma”.

Según ella, se lograron consensos, pero “lo que nosotros acordábamos no se reflejaba en los textos”. Y señaló que “fue más un problema de comunicación con la ministra (Carolina Corcho) el problema que tuvimos. No fue que no trabajamos, nosotros trabajamos mucho, lo que hicimos fue aportar, argumentar, tratar de conciliar y consensuar, pero la situación fue de diálogo con la ministra, pienso yo, más que cualquier otra cosa, porque con el presidente tuvimos un diálogo siempre que quisimos tenerlo”.

Recalcó que “a veces se hacían arreglos, acuerdos con el mismo presidente, y no lo vimos reflejado en los textos. Incluso la semana pasada también hicimos un ejercicio y no lo vimos reflejado en la ponencia, es decir, yo creo que hubo problemas de comunicación”.

Sobre la posibilidad de que algunos congresistas de La U voten positivamente la reforma a la salud, no descartó que haya sanciones teniendo en cuenta que existe una ley de bancada.

“El comité de ética, que es independiente, puede abrir la investigación que quiera cuando lo desee. Por supuesto, todo necesita un orden, y las bancadas y los partidos pues lógicamente son como el pilar de la democracia también, y nosotros tenemos que tener un orden y ese orden tiene que cumplirse y hay una ley de bancadas, ya hay legislación sobre ella, entonces se tiene que respetar”.