Reforma al código electoral genera agarrón en el Congreso

En medio del debate de la reforma polític a se presentó una fuerte discusión entre los partidos de gobierno y el ministro del Interior por la reforma al código electoral.

Los partidos que hacen parte de la coalición de gobierno pidieron que se elimine el mensaje de urgencia para poder discutir de manera más rigurosa los artículos.

La representante Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, aseguró en la sesión que el gobierno le está pagando favores al registrador.

“Lo peor es que el Gobierno nacional le está haciendo el juego a Alex Vega, un señor tan cuestionado solamente para pagarle las elecciones, me pregunto yo”, dijo la congresista.

“Si no logramos consensos, si no logramos que haya absoluta certeza, no tenemos ningún problema, ningún problema, en levantar el privilegio de prioridad de mensaje de urgencia. No se trata de eso”, le respondió el ministro del Interior, Alfonso Prada.