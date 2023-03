Reforma laboral: ¿cómo se pagarían las horas extras y dominicales si la aprueban como está?

Después de varios meses de anuncios y de polémicas, pero también después de varias jornadas de intentos de concertación con los empresarios, la reforma laboral será radicada este jueves, 16 de marzo de 2023, ante el Congreso de la República para su trámite y aprobación.

Estos son algunos de los puntos principales que tendrán cambios:

Contratación

Según está consignado el proyecto, la regla es que los contratos sean a tiempo indefinido y serán excepcionales a término fijo, que pueden durar máximo 2 años. Además, esta propuesta va a restringir lo que son los contratistas independientes, especialmente personas naturales.

Otro punto establece que los incrementos salariales para personas que ganen hasta dos salarios mínimos tiene que ser, por lo menos, con base en el IPC.

Con este tipo de propuestas surge la pregunta de si la reforma laboral va en contravía de lo que empresarios venían pidiendo, es decir, más flexibilización. Para Jairo Núñez, investigador de Fedesarrollo, “se atenta contra la flexibilidad que deberían tener los contratos”.

Señala Núñez que “eliminar los contratos a término fijo no afectará al trabajador calificado, que siempre será deseable para la empresa tenerlo con contrato indefinido, pero si afectará gravemente a los trabajadores no calificados, aquellos que no tienen estudios profesionales o que no tengan experiencia porque a los dos años pueden ser fácilmente reemplazados”.

“Lo que genera es una gran inestabilidad para los trabajadores no calificados y sin experiencia: los jóvenes”, concluyó.

Indemnización por despidos

Aquí se establece que la indemnización mínima cuando despiden a alguien sin justa causa sea de 45 días de salario. Si es el fin de un contrato de 10 años o menos, se agregarían 30 días por año; cuando es más es de uno mayor a 10 años, sumarán 40 días por año.

Con esta propuesta se está regresando a las reglas que habían antes de 2002, dicen expertos.

“Los estudios que se hicieron sobre la reforma laboral del año 2002 indicaron que cuando se aplica una norma de este tipo hay despidos masivos para aquellos trabajadores que van a cumplir los 10 años en una empresa”, destaca el analista.

Núñez agrega que las personas que sean expulsadas de sus puestos tendrán más dificultades para conseguir empleo nuevamente.

Jornada y recargos nocturnos

El proyecto de reforma laboral fija que la jornada de trabajo baje de 48 a 42 horas semanales. Mientras que los recargos nocturnos se pagarían a partir de las 6 de la tarde, con un máximo de 12 horas extras semanales.

Dominicales y festivos recuperan los antiguos recargos, que eran del 100%.

La licencia de paternidad se extiende hasta las 12 semanas.

Trabajadores rurales

Para ellos se fijan reglas de contratación, se crea el jornal agropecuario, se establece el derecho a vacaciones, así como el pago de primas, auxilios y subsidios.

¿Con estas nuevas reglas, se genera o se dificulta conseguir empleo?

El experto de Fedesarrollo concluye que “la reforma tiene una concepción del mundo de los años 60, cuando había un modelo de sustitución de importaciones donde fácilmente se podían establecer este tipo de reglas, pero no se puede hacer un Código Sustantivo del Trabajo, pensando que todavía estamos en los años 60”.

Dice Núñez que esto “dificulta la contratación al empresario, con efectos negativos para los trabajadores, para la productividad y que generan muchos incentivos a la informalidad”.

Gremios como Fenalco han dicho que estas propuestas generan sobrecostos para muchas empresas que pueden ser del orden del 30 y hasta el 37% sobre los costos actuales.

Si quiere conocer más puntos y todo el análisis, no se pierda Signo Pesos esta noche, a partir de las 8:30 p.m., a través de Caracol Ahora.