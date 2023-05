Reforma pensional: ¿cuáles son los puntos inamovibles del Gobierno nacional?

Tras una reunión del Gobierno nacional con los ponentes de la reforma pensional se establecieron las líneas rojas para su discusión en el Congreso de la República. Según el viceministro de Trabajo, dos puntos de la iniciativa son inamovibles.



“El tránsito de sistema a pilares es un tránsito de la sociedad, el umbral de tres salarios mínimos es una demanda y es un imperativo social para garantizar que el Estado no renuncie el acompañamiento de los ciudadanos”, sostuvo Iván Daniel Jaramillo, viceministro de Trabajo.

Es decir, si se aprueba esta iniciativa, las personas que ganen hasta tres salarios mínimos tendrían que aportar a Colpensiones y los trabajadores no contarían con la opción de escoger si aportan en fondos públicos o privados.

“Lo segundo inamovible es lo que tiene que ver con una libre escogencia. Hay sentencias y hoy se nos dieron esos argumentos y esa es la línea que no se va a negociar por parte del Gobierno nacional”, indicó Norma Hurtado, senadora del Partido de la U.

En cuanto a las semanas de transición, la base partiría en las mil semanas cotizadas, pero este sería uno de los puntos a discutir en el Congreso de la República. La próxima semana se radicará la ponencia en la comisión séptima del Senado para que inicie su discusión.

Fondos privados no creen que reforma pensional permita que haya más jubilados en Colombia

Miguel Largacha, presidente del fondo Porvenir, reconoció que lo primero que quieren "es que se amplíe la cobertura pensional, que haya más pensionados en Colombia”.

“Esta reforma no creo que vaya en ese sentido . Infortunadamente en Colombia solo se cotizan 12 años en promedio, entonces no vamos a tener más pensiones”, señaló.

No obstante, Marcela Giraldo, presidenta de Colfondos, dijo que la reforma pensional “plantea de manera responsable ampliar esa población y también aumentar el monto del subsidio. Hoy, Colombia Mayor, da 80.000 pesos a los adultos mayores más pobres, vamos a ampliar un poco la población y llegaríamos a 200.000 pesos”.

Por su parte, Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, señaló que “el Gobierno nacional ha dicho que el régimen es un régimen subsidiado, es decir, que hay que partir del hecho de que todas las colombianas y colombianos tenemos que contribuir para que todos los ciudadanos y las ciudadanas tengan pensión, no puede ser sobre la base de la rentabilidad particular que no se quiera hacer ninguna contribución a los colombianos. En algún momento, la rentabilidad tiene que ayudar a que la gente pobre pueda tener una pensión por lo menos de un salario mínimo”.

Sobre dicho régimen, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, manifestó que la idea de la reforma pensional es poderles dar más beneficios a esas personas que no alcanzan a jubilarse.