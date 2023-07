Registrador Alexander Vega, salpicado por proceso archivado en CNE contra Óscar Iván Zuluaga

Los audios revelados por la revista Semana salpican al hoy registrador Alexander Vega, quien, cuando el Consejo Nacional Electoral estudió el proceso de Óscar Iván Zuluaga , era el presidente de esa corporación y que al parecer facilitó su archivo.

Esta historia se remonta en el 2017, cuando en el Consejo Nacional Electoral llegó el proceso administrativo contra el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga por el presunto ingreso irregular de dineros de la firma Odebrecht a su campaña en 2014. En el CNE ya estaban contrarreloj porque se podría presentar caducidad a la hora de estudiar el proceso, ya que solamente tendrían 10 años desde que ocurrieron los hechos.

El CNE en ese entonces estaba compuesto por nueve magistrados, su presidente era Alexander Vega, actual registrador nacional del Estado civil, y el ponente de la investigación que archivó el proceso, el hoy defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

Noticias Caracol habló con el exmagistrado Armando Novoa, quien aseguró que él presentó indicios y evidencias sobre la posible vinculación de Óscar Iván Zuluaga y la firma brasileña, pero la decisión fue 6-2 para archivarlo, en donde Novoa fue excluido de voto.

Publicidad

"Yo no observé la diligencia suficiente en el despacho de Carlos Camargo, no observé que hubiera un interés real en llegar a la verdad de los episodios que estaban descritos en el informe del departamento de justicia. Existían indicios muy serios, muy graves en relación a Daniel García al entorno de esa campaña que indicaban que, efectivamente, el candidato estaba directamente comprometido en hechos irregulares, toda vez que había viajado a Sau Paulo con Daniel García, con su hijo, con el expresidente de la República Iván Duque Márquez y esos episodios no se habían investigado adecuadamente", aseguró Armando Novoa, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral.

Según el exmagistrado del CNE, las pruebas eran suficientes para continuar con la investigación, pero él no pudo presentarlas, ya que, según dijo, lo recusaron porque al parecer no fue imparcial y ya había prejuzgado al llevar el caso ante esta corporación.

Los dos votos que fueron negativos de archivo de la ponencia fueron de las exmagistradas Idairy Yolima Pérez y Ángela Hernández, pero lo curioso, según Novoa, es que la decisión ya estaba tomada por influencia tanto de Alexander Vega como de Carlos Camargo.

Publicidad

"En la conversación que sostuvo el entonces presidente del Consejo Nacional Electoral, Alexander Vega, con el candidato presidencial Zuluaga, en la cual Vega le señala que lo mejor era que esas investigaciones quedaran en tablas porque, de lo contrario, se hubiese producido, según palabras de Vega, una situación de inestabilidad política en el país, lo cual significaba que ya se tenía la decisión en la sala de archivar ambas investigaciones, de no ir al fondo de las investigaciones, de archivar las investigaciones sobre ambas campañas porque detrás de eso había un verdadero pacto de impunidad liderado por el presidente del Consejo Electoral y por el magistrado Camargo", manifestó Novoa.

Noticias Caracol buscó al actual registrador nacional, Alexander Vega, quien tiene bajo su mando la realización de las próximas elecciones regionales, para que respondiera sobre este escándalo, pero no se obtuvo respuesta alguna.

Por su parte, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, respondió por vía chat: "En ese proceso se realizaron más de 110 actuaciones administrativas con material probatorio trasladado por la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación, y se abrió investigación… Al señor Daniel Andrés García Arizabaleta se le aplicó un cuestionario de 40 preguntas sin que dejara entrever lo que ahora aparentemente afirma. La decisión adoptada en su momento se sustentó en las pruebas recaudadas hasta ese momento”.