Registraduría avaló firmas de Santander Lopesierra para ser candidato a Alcaldía de Maicao

En medio del escándalo por las revelaciones de Nicolás Petro , hijo del presidente Gustavo Petro, se vio involucrado el exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, más conocido como el Hombre Marlboro.

Pese a lo anterior, la Registraduría, mediante un documento, avaló las firmas para que el Hombre Marlboro se convierta en candidato a la Alcaldía de Maicao, en La Guajira.

“La Registraduría no tendría ningún argumento, en la actualidad, para no darle el aval o esa inscripción, pues no le aparecen antecedentes. Pero a nivel constitucional, sí tiene esa prohibición”, sostuvo Janer Pérez, analista en derecho electoral.

En 2007, el Hombre Marlboro fue condenado en Estados Unidos por tráfico de drogas. Tras recuperar su libertad en 2021, se ha dejado ver en Maicao. Ahora aspira a llegar a la Alcaldía del municipio en el que nació.

“Lo que tengo que decir es lo que siempre he dicho: Santa no está inhabilitado. Quieren someter a duda una candidatura legítima, una candidatura legalmente inscrita el 10 de julio, que se cumplió con todos los requisitos”, dijo Samuel Santander Lopesierra.

Samuel Santander Lopesierra asegura que hay una guerra sucia en su contra.

“Una inhabilidad basada en un artículo de la Constitución, lo cual, por principio de favorabilidad, no tiene ninguna aplicación porque es un acto legislativo del Congreso de la República de 2009, posterior a mi problema. En ese acto legislativo se modifican y adicionan artículos, algo que a mí no me perjudica en ningún sentido”, sostuvo.