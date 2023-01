Registraduría no aprueba firmas de César Hernández y tumba su aspiración a la Alcaldía de Medellín

Con esta decisión, más la renuncia de Jesús Ramírez del partido MAIS, quedan 13 candidatos en contienda, de 15 que había inicialmente.

La Registraduría Nacional del Estado Civil no aprobó, en segunda instancia, las firmas de César Hernández, aspirante a la Alcaldía de Medellín.

De acuerdo con la entidad, el político solo recolectó 44 mil 20 firmas de las 130 mil que necesitaba para su candidatura.

César Hernández acató la decisión, pero argumentó que las pruebas de su apelación no fueron revisadas de forma rigurosa.

“Fue una situación de carácter administrativo que no entendemos, que demostramos que las firmas estaban, una por una, no las quisieron revisar, no quisieron atender esta apelación”, señaló el aspirante.

Tras la respuesta, el político tiene planeado agotar una nueva instancia, desde lo judicial, ante el Consejo de Estado.

“Esto no para acá, era un esfuerzo y era algo que queríamos hacer; pasar de ser un funcionario a alcalde. Este camino debe continuar y seguir trabajando por Medellín”, resaltó Hernández.