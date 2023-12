Reparos a la reforma laboral continúan: ¿qué artículos son rechazados por gremios y empresarios?

Una semana después de la agitada aprobación de la reforma a la salud en la Cámara de Representantes, el Gobierno ya le apuesta a sacar adelante la reforma laboral. La iniciativa no solo ha recibido críticas de los gremios y empresarios, pues además no hay acuerdo en un 80% de los artículos que serán debatidos en el Congreso.



El punto más complicado por el que pasan las negociaciones de la reforma laboral con los ponentes son los derechos colectivos. Les llama poderosamente la atención lo planteado en los artículos 8, 9 y 10, y que están relacionados con aumento en los costos de indemnización por despido injustificado, despido por discriminación y sanción moratoria. Es decir, si a la terminación del contrato de trabajo el empleador no paga al trabajador los salarios e indemnizaciones que le adeude, deberá pagar una suma igual al último salario diario por cada día retirado.

“Indemnizaciones impagables. El texto de la reforma laboral contempla que, si usted se siente discriminado, inmediatamente adquiere un derecho. ¿Quién en Colombia no se siente discriminado? A mí me parece que ese no debe ser el principio”, señaló Víctor Salcedo, representante a la Cámara y codirector del Partido de la U.

A los ponentes también les incomoda los artículos incluidos en el paquete para mejorar las condiciones de los sindicatos y el derecho a la huelga.

Las líneas rojas están planteadas en los siguientes puntos: que a todos los trabajadores los ampare el fuero sindical, garantía a la negociación colectiva, regulación de pactos colectivos, huelga de trabajadores de servicios públicos esenciales y derecho a la huelga.

Al respecto, Andrés Forero, representante a la Cámara del Centro Democrático, dijo que “desregulariza las huelgas. Ya las huelgas no van a tener límites. Hoy el tiempo máximo para una huelga es de 68 días. Con la reforma, básicamente esa restricción se acaba”.



Por otro lado, Víctor Salcedo agregó “el bloque colectivo lo único que incentiva es un sindicato u obligar a la gente a pertenecer a él. Más bien parece que fuera un partido político”.

En estos puntos hay un 80% de desacuerdo entre el Gobierno y la comisión.

“Así como avanzamos en los derechos individuales, no hay líneas rojas para tratar los derechos colectivos. Esa es la posición del Pacto Histórico con la que vamos a discutir”, indicó David Racero, representante a la Cámara y vocero del Pacto Histórico.

Sin embargo, por acuerdo de los partidos, se espera que el debate de la reforma laboral se retome en la mañana de este miércoles, 13 de diciembre de 2023.