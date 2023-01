Repunta la imagen de Duque: aprobación de su gestión subió al 42,7%

En noviembre estaba en 27,2%. Uribe y Santos, empatados. ¿Apoyan los colombianos una intervención militar en Venezuela? Vea los resultados de la encuesta Invamer.

El sondeo fue realizado entre el 7 y el 11 de febrero, con un total de 1.008 personas encuestadas y un margen de error del 3.09%.

En lo referente al presidente Iván Duque, el 42,7% aprueba su gestión en la Casa de Nariño, mientras que el 50,4% la desaprueba. En noviembre del año pasado la aprobación era del 27,2% frente a una desaprobación del 64,8%. El atentado del ELN contra la Escuela General Santander y la crisis con Venezuela fueron dos de los hechos críticos que ocurrieron en ese lapso.

Ahora bien, la imagen positiva de Álvaro Uribe se ubicó en un 45% y la negativa llegó al 49%. Hace tres meses estaban, respectivamente, así: 47% y 48%. En relación con Juan Manuel Santos, las cifras dicen que su favorabilidad está en un 44%, en tanto su desfavorabilidad alcanza el 50%. En noviembre esos indicadores se ubicaban de la siguiente manera: 55% y 41%.

¿Qué dice la encuesta de otros personajes públicos? Sergio Fajardo, por ejemplo, tiene una imagen positiva del 44% frente a una negativa del 17%. Gustavo Petro, entre tanto, cuenta con una favorabilidad del 38% y una desfavorabilidad del 43%. El fiscal Néstor Humberto Martínez, golpeado por recientes escándalos, registra un 21% de desaprobación.

VENEZUELA

Capítulo especial mereció el tema de Venezuela. En primer lugar, los funcionarios de Invamer preguntaron a los encuestados sobre la imagen que tienen de Nicolás Maduro y Juan Guaidó. Sobre el primero, el 93% contestó que tiene una percepción negativa. Respecto al presidente interino, en cambio, su favorabilidad alcanza el 70%.

De otro lado, el 59,2% aprueba la manera como el gobierno colombiano está enfrentando la crisis venezolana y el 34% no la aplaude. Así mismo, el 53,3% de los encuestados dice tener una imagen desfavorable de los migrantes que han llegado de ese país y un 39,4 afirma tener una imagen positiva de ellos.

En la misma línea, el 42,1% se muestra de acuerdo con cerrar la frontera con Venezuela, mientras el 50,6% considera que las cosas deben seguir como hasta ahora.

Preguntados finalmente sobre una eventual intervención militar por parte de Estados Unidos en el vecino país, el 47% apoya esa posibilidad y el 47,7% la descarta. Eso sí, el 51,6% no avala el hipotético tránsito de tropas estadounidenses por territorio colombiano y el 42,4% sí lo hace.

ELN Y OTROS ASUNTOS

Invamer también consultó la opinión de los colombianos después del carro bomba contra la Escuela General Santander y la cancelación de los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo terrorista responsable de ese atentado que cobró la vida de 22 cadetes.

Específicamente, el 49,3% de los encuestados se mostró de acuerdo con la decisión que tomó el presidente Iván Duque de suspender las conversaciones con la guerrilla, mientras que el 43,9 aseguró estar en desacuerdo con dicha determinación.

No obstante, el 61,5% respondió que insistir en el diálogo es la mejor manera de solucionar el conflicto armado en Colombia. Otro 34,4% opinó, en cambio, que a la guerrilla hay que derrotarla militarmente.

Por último, el 66,1% de los encuestados cree que las cosas en Colombia van por mal camino, frente al 27,9 que piensa que van por buen camino. El desempleo, con el 25,6%, es la mayor preocupación de los ciudadanos, seguido por el de la corrupción, con 24.6.

La encuesta de Invamer fue realizada para la gran alianza de Noticias Caracol, Blu Radio y Revista Semana.

Vea acá los resultados completos: