“Respete a los miembros del Partido Liberal”: congresistas que enviaron carta a César Gaviria

La división en el Partido Liberal que se dio por la reforma a la salud y las sanciones que se anunciaron para quien vote a favor de la iniciativa hicieron que 18 congresistas de esa colectividad se declararan en rebeldía y enviaran una carta a su presidente, César Gaviria.

“Recibimos con molestia e indignación la declaración que usted hizo el día de ayer (martes 25 de abril de 2023), no solo por el contenido, sino por las improcedentes y antidemocráticas decisiones que se anuncian en la misma”, dice la misiva.

Juan Carlos Losada, uno de los representantes que firmó el documento, le pidió “al presidente Gaviria que respete a los miembros de la bancada del Partido Liberal, porque hace unas afirmaciones que son absurdas en esa carta y totalmente desproporcionadas en las que habla hasta de delitos y de procesos en la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que eso es un despropósito y una desproporción absolutamente inaceptable”.

Por su parte, el congresista Andrés Calle precisó que “ser liberal por esencia es ser libre".

"Y precisamente es lo que le pedimos a la directiva del Partido Liberal, que no nos someta a una decisión moldeada en un horno, que nos permita dar la discusión”, anotó.

Entretanto, Carlos Ardila le solicitó al presidente de su colectividad “que convoque a una bancada para poder esclarecer todos los puntos que hoy se ventilan en medios de comunicación y en redes sociales, que sea un espacio institucional para poder discutir y tomar decisiones en el partido”.

Los voceros del Partido Liberal, entre los que se encuentran el representante Ardila, la representante Piedad Correal y el representante Oscar Sánchez, se reunieron para buscar una solución a esta división.

“La idea que tenemos los voceros es tratar de llegar a un consenso, no dividir el Partido Liberal, no podemos olvidar que el Partido Liberal es de las fuerzas más grandes del país, estamos muy de acuerdo con mucha de las ideas del cambio, otras no, nos gusta conciliar y ya hemos hablado con el Gobierno el día de hoy, tenemos reunión con nuestro presidente del partido, el doctor César Gaviria. La idea es que conciliemos y tratar de llegar a un consenso en bien de los colombianos”, explicó Correal.

Sobre esta crisis en el Partido Liberal, el analista Gabriel Cifuentes consideró que “el expresidente Gaviria se tomó una vocería que aparentemente no tenía dentro de los miembros de su bancada y esto generó una profunda crisis, una profunda división, lo cual le ha hecho perder legitimidad a César Gaviria como presidente de la colectividad y podría incluso costarle su cabeza como presidente del partido”.

“Sin embargo, es importante decir que, si bien se rompió el Partido Liberal, no es suficiente porque si los conservadores y La U se mantienen en oposición, las cifras aún no le van a dar al gobierno del presidente Gustavo Petro, incluso con los disidentes liberales”, recalcó al hablar de la reforma a la salud que se discute en el Congreso.