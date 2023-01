Resultados del Congreso dejan mucho que desear, dicen expertos

Fracaso en el tema anticorrupción hacen que los colombianos pierdan fe en la labor del legislativo. Aspirante a presidencia del Senado dice que revivirá proyecto.

Lidio García cuenta hoy con los votos de la mayoría de los partidos políticos para ser elegido presidente del Senado y desde ya tiene en mente revivir los proyectos anticorrupción ante el fracaso de los mismos en esta legislatura, pero advierte que es necesario un acuerdo político para sacarlos adelante.

“El mismo 20 de julio buscaré la forma de que esa iniciativa sea radicada, porque no podemos dejar que se muera un proyecto tan importante que está esperando todo el país”, señala Lidio García.

Para Alejandra Barrios, de la Misión de Observación Electoral, los resultados de la legislatura dejaron en deuda a los congresistas con el país.

“El Congreso no logró sacar adelante ni el paquete de medidas de anticorrupción que era uno de los mandatos más fuertes a través de once millones de votos que le entregó la ciudadanía al Congreso de la República, no queda nada de la reforma política”, dice Barrios.

Para María Margarita Zuleta, experta en temas anticorrupción, el país terminó por perder la confianza en los congresistas luego de los resultados de ese período.

Sin embargo, para los sectores de oposición la responsabilidad en relación con los proyectos anticorrupción está en la Casa de Nariño.

“El gobierno desde un principio, porque el gobierno es el que impulsa el Congreso y el gobierno es el que está controlando la mesa directiva”, dice Petro.

El senador Lidio García dijo que no sólo insistirá en la aprobación del estatuto anticorrupción sino que ya hay acercamientos para sacar adelante las reformas política y a la justicia, iniciativas que también fracasaron en el Congreso.