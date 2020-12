Retiran proyecto de reforma a la salud por presunta falsificación de la firma de un senador

Por ese hecho, el proyecto de reforma a la salud fue retirado de la comisión séptima del Senado y ya no será debatido ni votado este año.

¿La razón? Los ponentes no se quieren arriesgar a una demanda por el uso irregular de la firma del senador Carlos Fernando Motoa.

“Desgraciadamente se nos acabó el tiempo y no queremos que a la opinión pública colombiana le quede la sensación de que tomamos esto a la ligera. Iniciaremos el próximo semestre de este periodo legislativo con la discusión de la transformación de la salud”, expresó Fabián Castillo, ponente.

Fue el propio senador Carlos Fernando Motoa, que respalda la reforma a la salud, quien denunció el supuesto plagio de su firma.

“Desconozco que pudo haber sucedido con esa firma que no es la que cumple el procedimiento ni la que utilizo en mi función como congresista. Lo que me causó fue sorpresa, no sé qué ocurrió con esa suscripción de la ponencia”, indicó.

Noticias Caracol conoció que este jueves en la noche varios ponentes del Senado se reunirán para tratar de salvar la iniciativa y votarla, aunque para ello sea necesaria la convocatoria de sesiones extraordinarias.