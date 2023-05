Reunión de Gustavo Petro con presidentes de las altas cortes será este martes 9 de mayo

Ya se definió el día del encuentro del presidente Gustavo Petro con las cabezas de las altas cortes (Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional y el Consejo de la Judicatura). Se dará en medio de un almuerzo a la 1:30 p. m. de este martes, 9 de mayo de 2023.

Dichas corporaciones se reunieron este lunes para escuchar al fiscal general, Francisco Barbosa, quien se refirió al rifirrafe que hubo la semana pasada con el mandatario.

Al finalizar el encuentro de las altas cortes, se emitió un comunicado que dice: “La comisión interinstitucional invitó al diálogo respetuoso para mantener una colaboración armónica institucional, esto en aras de garantizar la autonomía e independencia judicial en pro del Estado de derecho y democrático”.

Horas antes, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, volvió a referirse al choque que hubo entre el presidente Petro y el fiscal Barbosa y de lo que se espera para limar asperezas.

Publicidad

“Mucha gente está echando teléfono en estos días y esperamos podernos sentar con las altas cortes y también con el señor fiscal, ni más faltaba”, dijo.

Reiteró que “en Colombia tenemos que tener claro que la Fiscalía no es el enemigo del Gobierno ni el Gobierno el de la Fiscalía. Los enemigos de las instituciones son los corruptos, los bandidos, los que matan, los que secuestran, los que les hacen daño a los ciudadanos, no las instituciones”.

El enfrentamiento entre el presidente Petro y el fiscal Barbosa inició el pasado viernes 5 de mayo, cuando el jefe de Estado aseguró en declaraciones a la prensa, en la ciudad española de Salamanca, que como jefe de Estado "está demandando" información sobre un caso y "no insultos de alguien del cual" no es "sino jefe administrativo y no más, pero que merece que se le responda al jefe del Estado".

Publicidad

"El fiscal olvida una cosa que la Constitución le ordena: yo soy el jefe de Estado, por tanto, el jefe de él", manifestó Petro.

Hubo polémica por las palabras del mandatario y la Corte Suprema de Justicia manifestó su preocupación porque considera que el mandatario está haciendo una "errada interpretación del artículo 115 de la Constitución".

Lo dicho por el mandatario, según el alto tribunal, desconoce "la autonomía e independencia judicial, cláusula fundacional de la democracia colombiana y pilar esencial del Estado social de derecho".

Le recordó al presidente Petro que "los jueces, en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la ley, mientras los fiscales, además, están regidos por estrictos controles de legalidad en sus actuaciones".

Publicidad