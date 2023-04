Reviva el debate final de los candidatos a la Alcaldía de Bogotá en Noticias Caracol

Carlos Fernando Galán, Claudia López, Hollman Morris y Miguel Uribe explicaron cómo solucionarían los problemas más graves de la capital.

A horas de las elecciones, los aspirantes al segundo cargo más importante del país, la Alcaldía de Bogotá, se citaron en Caracol Televisión para hablar de movilidad, seguridad, educación, empleo y medio ambiente.

Primera pregunta: ¿cuál es el ADN de cada uno de ustedes de cara al reto que significa estar al frente de la capital de Colombia?

Hollman Morris: El ADN que tengo es el que ha aprendido de las nuevas corrientes progresistas en el mundo, las que están sintonizadas en la lucha al cambio climático. Tiene que ver con la lucha por los derechos de la mujer, por una ciudad sostenible, que erradica la pobreza y profundiza la paz.

Carlos Fernando Galán: Mi ADN es un ADN positivo, una política que no sea de agresión, de pelea, de disputa permanente. Una Bogotá que saque lo mejor de todos. Eso es lo que verán en mi alcaldía.

Claudia López: Es el ADN de los jóvenes y las mujeres, las fuerzas de cambio en el mundo. Mi ADN es el de la acción colectiva, como cuando nos unimos en la consulta anticorrupción.

Miguel Uribe: Soy el candidato más joven, pero el que más experiencia tiene gobernando esta ciudad. Bogotá requiere liderazgo, capacidad, experiencia, coherencia y energía para asumir los desafíos que tiene esta ciudad. Hago parte de una generación que no se lamenta por lo que falta. Yo los invito a que nos unamos a construir; lo que viene está en nuestras manos.

Segunda pregunta: ¿Llegan a cortar cintas e inauguras obras? ¿Cómo compaginan lo que deja la administración anterior con sus propuestas?

Hollman Morris: Hay obras contratadas, pero la que va a determinar el futuro de Bogotá es el metro. El metro elevado es inseguridad y ensombrece la ciudad. Por eso, como alcalde, pongo en pie el metro subterráneo que ya tiene estudios. Elíjanme para hacer transformaciones sociales. La segunda gran obra de mi mandato tiene que ver con la universidad pública gratuita y de calidad; son 250 mil cupos en los megacolegios de Bogotá.

Carlos Fernando Galán: Vamos a vigilar la ejecución de las obras, porque los problemas de las obras pueden ocurrir durante su desarrollo. Tenemos la posibilidad de hacer alianzas público-privadas para aumentar los recursos en Bogotá. Hay diferentes fuentes que podemos complementar para lograr las cosas que hemos propuesto.

Claudia Lopez: Yo llego sin duda a continuar y construir sobre lo construido. Esas obras son necesarias y hay que continuarlas empezando por el metro. Llego a empezar la comisión de vigilancia al metro de Bogotá, para completarlo hasta Suba y Engativá, para que no haya sobrecostos y corrupción. Llego a concertar con la Fiscalía, con el Consejo Superior de la Judicatura, cómo vamos a tener más justicia en Bogotá para no tener impunidad, para que los atracadores, violadores, los jíbaros, vayan a la cárcel y no sigan atormentando a Bogotá. Llego a congelar la tarifa del predial y de basuras. Llego a concertar con el sector privado, con la Cámara de Comercio cómo vamos a generar empleo y llego a concertar con la Policía cómo vamos a concentrarnos en lo que de verdad nos toca: cuidar a los bogotanos.

Miguel Uribe: Bogotá está en un momento histórico, no podemos permitir que lleguen a destruir o a comenzar de cero. Llego a trabajar desde el primer día, no se puede permitir espacio para la improvisación. Conozco cada una de las obras y podré hacer mejores obras porque las defendí, porque las conozco y porque sé que están transformando la vida de muchos bogotanos.

Tercera ronda: una pregunta diferente para cada uno sobre movilidad

¿Se va a perder la plata invertida en el proyecto de Transmilenio por la Séptima?

Claudia López: El Transmilenio por la Séptima es una obra sin planeación, que viola las normas de planeación. No se va a perder un peso. Todos los predios los vamos invertir en que la Séptima tenga más espacios públicos: plazoletas, restaurantes, parques. El resto de la plata la vamos a pasar a que la primera línea del metro llegue hasta Suba y Engativá.

¿Qué va a hacer para mitigar el impacto, para que esta ciudad en obra pueda moverse durante su administración?

Miguel Uribe: Si eligen a Claudia o a Galán, lo que pueden mostrar son renders. Si me eligen a mí, lo que puedo mostrar son obras, obras concretas que hicimos y entregamos. Yo sí sé qué me voy a encontrar, yo sé lo que voy a asumir y es por eso que voy a garantizar que, mientras hacemos las obras, haya planes de manejo de tráfico, vamos a garantizar flexibilización de horarios, pero también intervenciones inmediatas para hacer los desvíos. Voy a garantizar que Bogotá avance.

Se ha concentrado en defender el metro subterráneo, pero hay una realidad y es que el metro está adjudicado. También dice que no hace Transmilenio por la Séptima ni por la avenida 68. ¿Qué va a hacer con los vehículos particulares mientras gesta su revolución en la movilidad?

Hollman Morris: No es cierto que el proyecto metro elevado esté adjudicado, no se ha firmado el contrato, lo que tiene que venir ahora son 45 días para que el Banco Interamericano de Desarrollo presente objeciones. Ustedes nos pueden dar un mandato popular, les propongo reversar el metro elevado, que sigo insistiendo es corrupto. ¿Qué hacemos con el transporte particular? Miren, si hacen el metro elevado tienen que hacer primero tres troncales de Transmilenio, es la única fórmula que tienen para desembotellar el tráfico. Yo propongo, para aliviar la movilidad particular y pública, una movilidad con tranvías, trenes, cables y como eje estructurador el metro subterráneo que no destruye la ciudad, sino que la valoriza.

¿Estaría de acuerdo con restringir la circulación de vehículos particulares en algunas zonas de la ciudad o ampliar el pico y placa? ¿Qué modelo de ciudad tiene para enfrentar el tema de movilidad?

Carlos Fernando Galán: Bogotá tiene que construir un sistema de transporte multimodal y no lo hemos logrado. Tenemos apenas una parte con Transmilenio, no se ha hecho el metro, hay que hacerlo y hay que complementar eso con cables. Vamos a transformar la Séptima, lo hemos llamado ecoséptima. Voy a diseñar un corredor completamente nuevo para que Bogotá lo tenga como ejemplo y luego lo llevemos a otras vías.

Restringir a los vehículos particulares si no hay buen transporte público es un error. Los peajes urbanos, no estoy de acuerdo con ellos en vías existentes. Sirven para hacer vías nuevas. Eso llevará a construir el sistema vial que todavía no tiene Bogotá.

Cuarta ronda: preguntas sobre seguridad de usuarios en redes sociales #BogotáDecide

¿Aprobarían el uso de gas pimienta o armas de fogueo para que los ciudadanos se defiendan?

Miguel Uribe: No autorizaría ningún tipo de arma no letal para que los ciudadanos tengan. Tenemos que ir más allá, prohibir el porte de armas blancas, garantizar que no haya comercialización de armas blancas en el espacio público. Es por eso que soy el único candidato que le dice no a la droga en el espacio público, que finalmente es el articulador de todos los demás delitos.

Transmilenio colapsó, ¿cómo garantizar la seguridad y tranquilidad en este medio de transporte?

Hollman Morris: Tenemos que cambiar el modelo de movilidad. Tenemos que entrar el siglo XXI y ese modelo son las vías férreas, las vías eléctricas con las que siempre esta ciudad ha tenido una conspiración para que no se haga ningún modo férreo.

Tranvías por la avenida 68, avenida Boyacá, avenida Séptima, cable de Ciudad Bolívar, cable de San Cristóbal, los regiotrams del sur, occidente, el norte, y como eje estructurador el metro subterráneo, esa movilidad genera seguridad, porque no podemos seguir haciendo Transmilenio, nos quedó grande.

¿Cómo cortar la violencia que representan algunas barras de equipos de fútbol?

Carlos Fernando Galán: Hay que hacer un esfuerzo mayor de lo que se ha hecho con las barras futboleras, ellos nos pueden ayudar a identificar quiénes son los que actúan con violencia. Es un tema que tiene que ver con la convivencia en la ciudad. Tenemos que trabajar con ellos, identificar sus retos, sus problemáticas y tenerlos como aliados, no estigmatizarlos como personas violentas.

¿Qué estrategias usará para incentivar que Bogotá sea una ciudad de 24 horas?

Claudia López: Uno de los retos de Bogotá es ser una ciudad 24 horas. Por eso creo que las líneas ferrocarriles que hemos visto tiradas tienen que empezar a funcionar por lo menos en turnos durante las 24 horas. Que la carga que entra a Bogotá de día, trancando las vías, debería entrar en buena medida de noche y distribuirse de noche.

Transmilenio cierra a las 11:00 p.m. ¿cómo va a funcionar una ciudad 24 horas si no tiene transporte público en la noche?

Quinta pregunta: ¿Van a permitir ingreso de fuerza pública a las universidades para enfrentar a vándalos infiltrados?

Miguel Uribe: Mi prioridad será garantizar la movilización, la protesta pacífica, pero he dicho en todos los tonos que no aceptaré violencia. Estamos cansados de las vías de hecho, de la intolerancia, de la delincuencia. Entiendo por qué salen a protestar, son muchas las causas probablemente, pero nada justifica la violencia. Por eso, con firmeza y autoridad, garantizaré la vida y la integridad de los bogotanos. Si hay evidencia de explosivos en una universidad, por supuesto que debe entrar la Policía.

Hollman Morris: No, como alcalde respeto la autonomía universitaria y en mi gobierno, cuya característica será el diálogo, la concertación, la vigencia de los derechos humanos, se dialoga con el movimiento estudiantil. Pero hay un rasgo de cultura democrática: serán los mismos estudiantes los que, en el marco de cultura democrática, tendrán que entregar a los infiltrados y a los vándalos. Al vándalo se persigue, pero se respeta la protesta social.

Carlos Fernando Galán: Voy a proteger la protesta y garantizar que se pueda realizar de manera pacífica en Bogotá. Y que nos ayuden los mismos manifestantes a identificar cuando alguien está utilizando la violencia o armas para agredir a los demás. Yo no entraría a las universidades a menos de que haya un riesgo inminente de violencia como con explosivos o situaciones de ese estilo.

Claudia López: A vándalos infiltrados que los persiga la Policía donde quiera que estén. Pero, ¿por qué están protestando los estudiantes? Porque se están robando la Universidad Distrital, se están robando su educación. Entonces, además de que se la roban, de que no pueden entrar a la universidad, además de que no tienen empleo, entonces golpes, gases lacrimógenos. Lo que atenderé como alcaldesa es el malestar social. Al Esmad, que opere en casos excepcionales con un protocolo para que no haya violaciones de derechos humanos.

Sexta ronda: ¿Cuál ha sido la noticia falsa que más le ha dolido?

Carlos Fernando Galán: Se dispararon cuando empecé a liderar encuestas. Tal vez la que más me ha dolido es la versión de que supuestamente nos habíamos beneficiado, la familia, de contratos corruptos por una entidad del Estado que lleva el nombre de mi padre, que no tiene nada que ver absolutamente con nosotros. Eso llevó a tratar de minar nuestra credibilidad frente a los electores.

Claudia López: Han sido tantas a lo largo de la vida, pero dos particularmente infames: una, que proponía pico y placa entre jíbaros y niños en los parques, totalmente alejado de la realidad. Y la segunda, que me duele especialmente, que las FARC pagaron mi educación. Soy la hija de una maestra y estudié gracias al ejemplo de mi madre y un crédito del Icetex.

Miguel Uribe: Al comienzo tuve varias discusiones con Claudia, muchas veces en vez de replicarme con argumentos me atacaba de corrupto. Probablemente ese es uno de los temas que a mí más me dolía porque he demostrado con hechos integridad, principios, valores. Soy el único aquí que ha administrado más de tres billones de pesos y no tengo un solo escándalo de corrupción. Además, que acusé a Rosa Elvira Cely de lo que le sucedió. Ya está claro que no tuve nada que ver.

Hollman Morris: A lo largo de mi vida fui acusado de ser aliado del terrorismo, por parte del senador Álvaro Uribe, lo llevé a las cortes y tuvo que retractarse. El gobierno de Peñalosa ha permanecido estigmatizando a la oposición que represento, pero la mayor fake news que puede haber es decir que el metro elevado se adjudicó y se contrató. Es la más grande mentira que le han echado a Bogotá.

Séptima ronda: ¿Hay alguna propuesta que adoptaría de los otros candidatos?

Hollman Morris: Algo de la propuesta de seguridad de Carlos Fernando, no toda. De Claudia, su propuesta de cultura ciudadana. De Miguel Uribe, él es modelo peñalosista, entonces no puedo resaltar alguna.

Claudia López: A Miguel le admiro su temple y carácter, su experiencia en seguridad es importante y comparto que no puede haber jíbaros ni consumo de sustancias alucinógenas alrededor de los niños en parques y colegios. Con Carlos Fernando comparto la propuesta de destinar el 1% del presupuesto en tecnología e innovación, y con Hollman compartimos prácticamente todo, nos diferencia que no revocaría el contrato del metro.

Miguel Uribe: Con Claudia coincido en la necesidad de acabar con los plásticos de un solo uso para tener un distrito ambiental y sostenible. Con Carlos Fernando comparto la necesidad de sembrar más árboles, voy a sembrar un millón de árboles como alcalde. Y con Hollman comparto el amor por el periodismo.

Carlos Fernando Galán: Me interesó mucho lo que hizo Hollman, en la parte preventiva, de llegar a los jóvenes con una oferta del Estado en educación. En el caso de Claudia, el convenio con la Rama Judicial que permita fortalecer el tema de la justicia. Y en el tema de Miguel, la posibilidad de ampliar la capacidad de la Policía trayendo a personas que hicieron parte de la institución.

Declaración final

Claudia López: Quiero decirle a todos los bogotanos y bogotanas, este domingo solo hay dos opciones que pueden ganar, una de esas es la que represento, la hija de una maestra y un hombre humilde. Una niña que creció en La Granja, en Engativá, la adolescente que creció en Ciudad Bolívar, la mayor de seis hermanos que estudió gracias a un crédito del Icetex, la hija de una familia como la suya puede ganar por primera vez la Alcaldía de Bogotá. ¿Cómo queremos levantarnos el próximo lunes? ¿Celebrando que ganamos, que elegimos lo que nos une, que derrotamos la corrupción, las injusticias? O lamentándonos porque otra vez ganaron los mismos para seguir la misma.

Miguel Uribe: Bogotanos, este 27 de octubre deben decidir quién va a conducir la ciudad por los próximos cuatro años. Son en la calle muchos los que consideran que nuestra propuesta es la mejor para el futuro de sus hijos. Desafortunadamente hay muchos que quieren decirle cómo votar y, con miedo, quieren cambiarle su voto que a consciencia ha decidido tomar. Yo los invito a una reflexión: que no sean las encuestas las que determinen el futuro de esta ciudad. Ya vivimos el triunfo de las convicciones sobre las predicciones. Ustedes recuerdan cómo en el plebiscito nos dijeron que el sí iba a ganar ampliamente y con su voto se demostró todo lo contrario. Voten por convicción. Si ustedes comparten nuestra propuesta, manténganse firmes. Juntos vamos a ganar.

Hollman Morris: Soy el único candidato que representa una propuesta diferente al modelo peñalosista. Vamos por la grandeza bogotana. Esos dos millones de pasajeros de Transmilenio, vamos por su dignidad que significa el cambio de modelo de movilidad: metro subterráneo, tranvías, cables. Movimiento ambientalista, vamos a convertir la reserva Thomas Van Der Hammen en el bosque urbano más grande de América Latina. Jóvenes, vamos por la dignidad de la universidad pública. Podemos hacer cambios y transformaciones sociales. Elíjanme a mí.

Carlos Fernando Galán: Durante esta campaña ustedes han oído mucho ‘yo puedo hacer, yo hice’. Yo les propongo una dinámica distinta, es nosotros. Tenemos que cambiar a Bogotá todos, juntos. Represento una opción sensata, equilibrada, que quiere trabajar con todos. Quiere convocarlos a ellos (otros candidatos) a que me ayuden también a reconciliar a Bogotá. Es a partir de un liderazgo positivo que podemos enfrentar los problemas de seguridad, de movilidad, de educación de salud. Superemos la pelea política. Los invito a que me acompañen con su voto para hacer una Bogotá para la gente.

