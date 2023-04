Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda designado, habló del precio de la gasolina: ¿seguirá subiendo?

El designado ministro de Hacienda de Colombia, Ricardo Bonilla, habló con Noticias Caracol tras la reunión que hubo en la Casa de Nariño. Expresó su preocupación por el déficit de la gasolina y aclaró si el precio del combustible seguirá subiendo.

Asimismo, dijo que dialogó con el saliente José Antonio Ocampo para hacer un empalme antes de asumir funciones en la cartera el primero de mayo de 2023.

El saliente ministro hizo un llamado a que se mantenga la confianza inversionista, ¿cómo va a decirle al país que su nombre representa confianza inversionista?

Ricardo Bonilla: Como todos los países, estamos sintiendo la desaceleración económica, esto no es un fenómeno estrictamente colombiano. En Colombia lo estamos sintiendo y sabemos que para salir de ella tenemos que hacer un programa de reactivación económica, y que esa reactivación económica implica reindustrializar el país, profundizar el programa agrario y que eso no lo podemos hacer solo con inversión nacional, es una actividad de común acuerdo entre el sector público y el privado, pero la iniciativa económica viene del sector privado y en ese sentido tenemos la idea de fortalecer la inversión nacional acompañada de la extranjera, con un ingrediente que es absolutamente esencial, que el país reciba transferencia tecnológica, no simplemente que recibamos los productos sin saber de qué tecnología viene, sino que asimilemos tecnología y con eso podamos empezar construir el país del futuro, que es un país más industrial, más agrícola y que tengamos mayor capacidad pública.



Otro reto que tiene como ministro es respetar la regla fiscal y las peticiones que ha hecho el presidente Gustavo Petro en materia social son ambiciosas, ¿va a seguir la línea de respetar esos números en la reforma laboral, en la pensional y en las peticiones sociales del mandatario?

Ricardo Bonilla: La regla fiscal depende del tamaño del PIB del país y del tamaño del presupuesto público con que se actúa en el PIB del país. El PIB del país significa hoy que aproximadamente el sector público es la cuarta parte de la economía, esa cuarta parte de la economía se va a mantener, no nos vamos a exceder en el gasto, que es lo que tiene que ver con la regla fiscal, pero hay un tema que es absolutamente necesario volver a poner en el orden del día, es el déficit del Fecp, es decir, el déficit de la gasolina que nos quedó en más de 30 billones de pesos y que tenemos que cubrir, ese es realmente el factor que más atenta contra la estabilidad de la regla fiscal.

¿Eso significa que los precios de la gasolina continúan subiendo?

Ricardo Bonilla: Eso significa que los precios de la gasolina van a tener que seguir subiendo y nos dificulta el control de la inflación. Ya sabemos que la inflación de alimentos está bajando, pero la inflación de gasolina está subiendo, se está manteniendo y esa es la que nos va a afectar a lo largo del año.



Mayo es un mes crucial para Colombia porque se va a conocer el informe de las reservas, es decir, le va a tocar también tomar decisiones sobre si tenemos o no nuevos contratos de exploración y petróleo, ¿su línea va en que sí es necesario?

Ricardo Bonilla: La línea va en que conozcamos el informe. Hay cerca de 200 contratos de exploración vigentes, de ellos solo hay 12 que han entregado un informe de evaluación de qué han hecho, hay 40 que estaban suspendidos hace seis meses. Yo quisiera saber cuáles se reactivaron y una buena pregunta es ¿quién ha pedido un contrato de exploración en los últimos ocho años que se lo hayan negado?

Esos contratos de exploración cubren más de 7 millones de hectáreas del país y son las áreas que con estudios geológicos han demostrado que existe algún mineral o algún combustible.