Riesgo de COVID, entre insólitos argumentos de Alejandro Lyons para pedir libertad en Estados Unidos

Una corte del Distrito Sur de la Florida le negó la libertad bajo fianza al exgobernandor de Córdoba Alejandro Lyons , quien está detenido a la espera del trámite de extradición para que cumpla con su condena de cinco años de cárcel en Colombia.

La estancia de Alejandro Lyons en Miami tiene los días contados. Llegó a Estados Unidos hace siete años y se convirtió en el colaborador estrella de la DEA para desmantelar el cartel de la toga .

Grabó conversaciones y reuniones con Gustavo Moreno, fue el protagonista de la entrega controlada de una coima a este abogado, con el fin de que este torciera procesos judiciales en Colombia.

Sin embargo, para Colombia y Estados Unidos, esta colaboración no exime a Alejandro Lyons de pagar sus deudas con el departamento cuyos recursos desangró.

"Lyons se ha quedado en Estados Unidos sin cronograma programado para su regreso. Eso sugiere que no tiene intención de regresar, al menos pronto, y que el motivo de su residencia continua en los Estados Unidos es, en parte, para evitar el encarcelamiento", señaló una corte del Distrito Sur de la Florida.

Dicha corte le acaba de negar la libertad bajo fianza a Alejandro Lyons, pues considera que existe un alto riesgo de fuga, dado que le espera en Colombia una condena de cinco años en prisión.

Publicidad

"Lyons tiene los medios económicos para huir, porque malversó casi 2,5 millones dólares (...) Existe una preocupación notable de que el Sr. Lyons tiene acceso a importantes recursos que le dan un motivo y medios para huir", indicó el tribunal.

Noticias Caracol conoció el documento firmado por el juez Edwin Torres, en el que rechaza los argumentos insólitos con los que el exgobernador pretendía recuperar su libertad en Estados Unidos, pese a que la condena en su contra proferida por la Corte Suprema de Justicia en Colombia lleva tres años en espera de cumplimiento y a que Lyons terminó por completo su colaboración con la justicia norteamericana hace dos años.

"La cooperación con los Estados Unidos ya está completa y no hay pendientes civiles o litigio penal para justificar su liberación. El Gobierno cree claramente que no requiere su ayuda. Y, en cuanto a su cooperación con las autoridades penales colombianas, (...) seguramente se verían favorecidas por su presencia en esa jurisdicción, no aquí", señala el documento.

En contexto: Cinismo del corrupto: audios inéditos revelan cómo Lyons y Gustavo Moreno se burlaban de la justicia

El informe deja claro que, por varios meses, Alejandro Lyons le hizo el quite a su compromiso de regreso voluntario a Colombia. Por ello, haber intentado la libertad bajo fianza agravó su situación y terminó precipitando su envío bajo la figura de extradición.

Entre los argumentos que invocó el exgobernador Alejandro Lyons está el riesgo de contagio de COVID-19 , a lo cual la corte estadounidense le contestó:

Publicidad

"El coronavirus existe en Estados Unidos, Colombia, cualquier centro de detención e incluso su propia casa. Y eso es particularmente cierto ahora donde la variante actual del coronavirus está causando estragos, en Miami-Dade. (...) Lyons puede estar más seguro en un centro de detención federal donde hay acceso a medicamentos, alimentos y otras provisiones que en cualquier otro lugar de los Estados Unidos".

Para esquivar las rejas, el exgobernador también intentó usar como argumento la demora de Colombia para solicitar su extradición, trámite que se hizo oficial solo hasta el pasado 25 de marzo.

"¿Por qué el país busca la extradición ahora cuando han pasado varios años desde la condena? Colombia esperó demasiado y sin una justificación adecuada para priorizar su extradición", expuso Lyons.

Sin embargo, en esta ocasión, el Gobierno colombiano se salvó, pues la corte de la Florida reconoció que, durante varios años, permitió su estancia con el compromiso de regreso voluntario y aseguró que los países cooperantes no están en la obligación de explicar su retraso en este tipo de requerimientos.

"Las autoridades migratorias de Estados Unidos confirmaron que se dio inicio a la extradición del señor Alejandro José Lyons, quien es requerido por una condena que tiene vigente por el delito de concierto para delinquir agravado", afirmó Wilson Ruiz, ministro de Justicia de Colombia.

El argumento más llamativo del documento tiene que ver con que el exgobernador intentó igualar su caso al del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli, a quien en el pasado se le concedió la libertad bajo fianza. Este aparte provocó un rotundo rechazo del juez estadounidense.

Publicidad

"Martinelli era el exjefe de un Estado de un poder soberano, mientras que aquí, el señor Lyons era simplemente un gobernador de treinta municipios. El señor Lyons no está en los mismos zapatos de un jefe de Estado", anotó el juez en el informe.

Con este pronunciamiento, la justicia estadounidense deja claro que el hombre que desangró en más de 2,5 millones de dólares los recursos del departamento de Córdoba ya no es un huésped bienvenido en su país.

Vea también: “Íbamos por mitad”: Alejandro Lyons reveló cómo se repartía la corrupción en Córdoba