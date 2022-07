Rodolfo Hernández radica solicitud para que Liga de Gobernantes Anticorrupción sea partido

El ingeniero Rodolfo Hernández radicó este martes, ante el Consejo Nacional Electoral, la solicitud para que se convierta en partido la Liga de Gobernantes Anticorrupción, movimiento por el que se había postulado para la Presidencia de la República.

Busca de esta forma “defender los intereses de todos los colombianos”, expresó al compartir la noticia en sus redes sociales.

Hoy radiqué ante el CNE la solicitud de la personería Jurídica del partido LIGA de Gobernantes Anticorrupción. ✍🏼



Para así, defender los intereses de todos los colombianos.👷🏻‍♂️🇨🇴#LigaAnticorrupcion #RodolfoHernandez pic.twitter.com/AWGnGx2tpB — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) July 19, 2022

La solicitud fue realizada un día antes de que Rodolfo Hernández asuma como senador y su compañera de fórmula, Marelen Castillo, como representante a la Cámara.