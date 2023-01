Rodrigo Lara propone fuero retroactivo a expresidentes que deban responder por el conflicto armado

Paloma Valencia dijo que si la idea estaba pensada para cobijar al Álvaro Uribe, “él no necesita porque es absolutamente inocente”.

El senador Rodrigo Lara prendió una polémica en el Congreso por cuenta de una iniciativa que busca fuero retroactivo para los expresidentes de la República que deban responder ante la justicia como consecuencia de la confrontación armada que vivió el país.

Explica que en la justicia ordinaria enfrentarían penas hasta de 40 años, y los que se someten a la Justicia Especial para la Paz, penas menores. “Aquí hay un vacío, un desbalance”, indicó el hombre de Cambio Radical.

También enfatizó que el proyecto no está elaborado para beneficiar a Álvaro Uribe: “Esto no es impunidad, es hablar de un régimen que contemple esta situación que no ha sido regulada”.

“Si este fuero está pensado en el expresidente Uribe, él no necesita fuero porque es inocente”, manifestó la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia.

Otras voces de rechazo fueron las de Carlos Antonio Lozada, senador de las FARC: “Lo que se buscaría con eso es seguir garantizando impunidad frente a muchas responsabilidades que tienen los expresidentes”.

El expresidente Álvaro Uribe no se refirió al tema, pero aclaró que no está de acuerdo con la propuesta.