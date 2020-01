Rodrigo Londoño dijo que atentado en su contra “no fue cortina de humo”

El presidente del partido FARC afirmó que la UNP le advirtió sobre el ataque desde noviembre. Además, agradeció a la fuerza pública por proteger su vida.

En entrevista con el diario La Crónica del Quindío, Rodrigo Londoño manifestó: “Estoy acá frente a ustedes hablando gracias a la Policía y el Ejército, que estuvieron pendientes de mi vida y frustraron el asesinato que iban a cometer en mi persona”.

El líder político del partido FARC señaló que el hecho fue un ataque real, que se estaba fraguando desde noviembre de 2019.

“Decir que esto, que se dio frente a mí, fue para una cortina de humo no es objetivo porque a mí me llamaron a la UNP y oficiales de la Policía, encargados de mi seguridad, me informaron sobre un plan de atentar”, afirmó desde Armenia.

Añadió que el plan era no perpetuar el atentado en Bogotá, sino esperar a que saliera de la región.

