Rodrigo Londoño: “El secuestro fue una política equivocada, de la cual hoy nos arrepentimos"

Rodrigo Londoño habló en exclusiva con Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol , sobre los cinco años de la firma del acuerdo de paz.

Al evento de conmemoración de dicha fecha llegó, incluso, el secretario general de la ONU, António Guterres, quien asegura que “será muy difícil avanzar si no se conocen sanciones” frente a los daños que causó el conflicto armado al país.

Juan Roberto Vargas: ¿En concepto suyo cuál es el punto clave en el que hay que avanzar en el acuerdo de paz?

Rodrigo Londoño: Para avanzar en la implementación, primero que todo, se debe definir que el perdón debe ser integral y simultáneo. No podemos discutir un punto y dejar el otro sin implementarlo, pero hay que ver las condiciones y el ambiente. Uno de los efectos que produjo la firma del acuerdo de paz fue que en todas las zonas duras del conflicto acariciamos la paz, se generó un ambiente de paz.

Desafortunadamente, ese ambiente se ha perdido. Yo creo que tenemos que comenzar por volver a ese ambiente en el cual juega un papel muy importante la no estigmatización.

JRV: ¿Cuando dice “no estigmatización” a quiénes se refiere?

Publicidad

RL: A quienes estamos apostando por la paz, a los firmantes y a los líderes sociales que incluyen a los defensores de derechos humanos, los de restitución de tierras, las mujeres lideresas, la comunidad LGBTI, las negritudes, los indígenas, todos esos líderes que con su lucha complementan la implementación del acuerdo.

JRV: El secretario general de la ONU dijo que “ese acuerdo de paz es un ejemplo para el mundo”, sin embargo, en Colombia el acuerdo genera polémica. ¿Por qué hay esa diferencia de impresiones, nacional e internacionalmente, respecto al acuerdo de paz?

RL: Podríamos decir que desde el mismo inicio hubo un sector de la clase dirigente que no quiso apostarle a la paz, a la reconciliación. Sienten que una sociedad distinta, en una Colombia más democrática, una Colombia en paz, van a perder privilegios y beneficios económicos.

JRV: ¿Cuál es su opinión sobre que el gran escollo sigue siendo el tema de la justicia?

RL: Considero que es una distorsión. El mundo entero ha reconocido el acuerdo de paz, es inédito lo que estamos haciendo en ese campo.

Cuando miramos las directrices del tratamiento de las víctimas fue uno de los puntos duros de discusión, duramos más de un año discutiendo.

Publicidad

Partimos del principio de no intercambiar impunidades. Creemos que este conflicto dejó heridas muy profundas y esas heridas debimos analizarlas con el paraguas del estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional. Teníamos que encontrar un camino inédito, que fue el que se logró a partir del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, partiendo de un criterio: las víctimas como el centro del acuerdo, y la base fundamental para que ese sistema funcione es la verdad.

JRV: El secretario general de la ONU, António Guterres, aseguró que va a ser muy difícil avanzar si no se conocen sanciones, si no hay justicia. ¿Está de acuerdo?

RL: Sí, se está trabajando en función de eso, pero algo muy importante es que estemos todos los actores de ese conflicto respondiendo en ese sistema.

JRV: Guterres también afirmó que si no hay verdad no va a haber paz, y la impresión del país y los mismos magistrados de la JEP es que pareciera que las ex FARC no tuvieran la intención de contar la verdad.

RL: Creo que hemos demostrado lo contrario. Estamos en disposición, hemos comparecido ante la JEP, hemos respondido a todos los llamados que nos han hecho, hemos estado en la Comisión de la Verdad en una gran cantidad de audiencias con víctimas y hemos contado nuestra verdad sobre distintos temas y facetas del conflicto, y estamos dentro de la comisión de búsqueda de personas desaparecidas dentro del marco del conflicto y ya hoy van más de 500 restos que han encontrado.

JRV: Sobre el caso puntual del secuestro, ¿ustedes qué han contado ante la JEP?

Publicidad

RL: Hemos respondido todos los requerimientos que allí nos han hecho y la política equivocada de la que hoy nos arrepentimos y estamos asumiendo las consecuencias que esa política trajo a la sociedad colombiana y que generó heridas muy profundas y dolorosas.

JRV: ¿Comparte la apreciación de la JEP en la que señala que no se trató de secuestros sino toma de rehenes?

RL: Hemos asumido y reconocido los hechos y las conductas que allí se dieron. No hay ninguna palabra que permita decir que teníamos la razón, nos equivocamos.

JRV: Usted dice que es una política equivocada, pero la JEP dice que se trató de un acto degradante. ¿Ustedes van a decir que fue un hecho degradante?

RL: Lo hemos dicho y reconocido.

JRV: ¿Cómo convencer a un país de que van a contar la verdad?

Publicidad

RL: Nosotros vamos en una parte avanzada en la cual hemos venido contando todo lo que tiene que ver con el elemento del secuestro. La otra forma es que la gente conozca la verdad de lo que estamos diciendo y reconociendo.

JRV: Además de ir a la JEP, ¿qué actividades hacen en torno a este tema?

RL: Estuvimos en un acto de reconocimiento del asesinato del gobernador Guillermo Gaviria Correa y precisamente allí Yolanda, viuda de Gaviria, me regaló el libro ‘Diario de un gobernador asesinado’.

Mi impresión sobre el libro es que fue un crimen horroroso. Aquí uno ve su espíritu, su humanidad, su lucha por la paz. Creo que este tipo de textos nos ayudan a sensibilizar a la sociedad y convencerla de que no podemos volver a un camino de ese tipo.

JRV: ¿Para usted las FARC esclavizaron a los secuestrados?

RL: Nunca tuvimos una política de esclavitud.

Publicidad

JRV: ¿Comparte la tesis de Rodrigo Granda según la cual los secuestrados trabajaban porque estaban aburridos?

RL: Aceptamos los hechos y conductas que están señaladas en el acta y no vamos a entrar en discusión sobre las calificaciones con el tribunal que nos va a juzgar.

JRV: ¿Cree que la participación política de las FARC debió esperar hasta que la justicia transicional operara?

RL: Para la dejación de las armas necesitábamos espacio político y eso fue lo que hizo Juan Manuel Santos, esa fue la prenda de garantía para dejar las armas.

JRV: ¿Qué van a hacer en el 2026 cuando se acaben esas curules que les dieron al amparo del acuerdo de paz?

RL: No ha habido voluntad política de implementar la parte de la reforma política, escasamente se cumplió lo del estatuto de la oposición, que fue una reivindicación que estaba planteada en la Constitución de 1991 y que se logra plasmar gracias al acuerdo.

Publicidad

El espacio, entonces, no es solamente para nosotros sino para la sociedad colombiana, para que haya más democracia y más posibilidades de participación en las decisiones fundamentales.

JRV: ¿Y en cuanto al tema del reclutamiento infantil?

RL: Lo hemos venido reconociendo y estamos haciendo un llamado al país para trabajar en función de no más niños en la guerra.

JRV: ¿Cómo se ven los reinsertados en 5 años?

RL: Soy optimista de que en 5 años habremos avanzado mucho más porque los colombianos estamos en una disyuntiva de elegir en el 2022 un Congreso que mayoritariamente apoye la implementación de lo acordado y un presidente que también tenga ese compromiso. Para atrás nunca volveremos.