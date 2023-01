‘Romaña’ estaría entre Arauca y Norte de Santander con 80 hombres

Así lo confirmó una fuente de la FARC a Noticias Caracol. Este hecho indicaría lo que cada día es más evidente, una ruptura al interior de ese partido.

Esta división sería evidente con la salida de los espacios territoriales del exnegociador en La Habana ‘Iván Márquez’, así como de Henry Castellanos, ‘Romaña’, y alias ‘el Paisa’.

Fuentes de ese partido señalaron que Castellanos definitivamente abandonó no solo el esquema de seguridad que le proporcionó la Unidad Nacional de Protección, sino que estaría entre Arauca y Norte de Santander, al parecer con 80 hombres.

Sin embargo, la dirigencia política de la FARC guarda hermetismo y señala que está a la espera de noticias concretas no solo de ‘Romaña’, sino de ‘Iván Márquez’ y alias ‘el Paisa’, de quienes también se perdió cualquier rastro en el Caquetá, donde se encontraban en el espacio territorial de Miravalle.

Sin ‘Romaña’, ‘Iván Márquez’ y ‘el Paisa’ empezó el pleno de la FARC Sobre el tema, la senadora Victoria Sandino advierte que hasta hoy no le han incumplido al proceso.

“Tampoco es que nosotros estamos encarcelados, ni con restricciones de movilidad, por ejemplo”, señala.

En el interior del partido se insiste en las garantías de seguridad como la razón para que hoy no se tenga noticia alguna de ‘Márquez’, ‘Romaña’ y ‘el Paisa’.

Sin embargo, la situación de estos tres integrantes de la FARC marca para algunos una división interna en ese partido entre la línea de Márquez y la de ‘Timochenko’, mientras que otros temen que se trate de un hecho más profundo que pueda afectar el proceso de paz con ese grupo.