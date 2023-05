Roy Barreras deja presidencia del Senado para ser embajador de Colombia en Reino Unido

El canciller Álvaro Leyva confirmó que el saliente presidente del Senado, Roy Barreras, será el próximo embajador de Colombia en el Reino Unido. El congresista informó que el próximo jueves, 18 de mayo de 2023, queda en firme la decisión del Consejo de Estado, de declarar nula su elección por doble militancia, y que a partir del viernes se podrá elegir a quien termine la legislatura.

“Esa elección del próximo presidente que ejercerá hasta el 20 de julio bien podría producirse el próximo lunes 22, martes 23”, agregó Roy Barreras.

Su reemplazo sería Alexander López, del Pacto Histórico. “Los acuerdos se cumplen”, dijo el futuro embajador al referirse a la escogencia de su sucesor.

En rueda de prensa, Roy Barreras aseguró lo siguiente: “Voy a dedicarme a recuperar mi salud, necesito algunos meses para terminar mi tratamiento”, que se realizará en Londres.

“Regresaré con la energía que Dios y los médicos me brinden para ayudarle al país desde cualquier otra posición”, agregó.

“Primero me voy a dedicar a hacerme una cirugía que tengo que hacerme y luego me tengo que recuperar y luego estaré dispuesto a servirle al país y al proceso de cambio del presidente desde donde pueda ser útil”, precisó en la rueda de prensa.

También, descartó alguna aspiración electoral al agradecer a quienes “se les ocurrió la idea" de que él "podía ser alcalde de Bogotá".

"Gracias, pero yo no improviso, yo no soy irresponsable. Yo me he preparado toda la vida para ayudar a construir nación desde los temas nacionales y a impulsar la paz y una agenda de un país más justo”, sostuvo.

Por lo tanto, aclaró: “No voy a aspirar a la Alcaldía de Bogotá ni a ningún otro cargo de elección en octubre, tampoco voy a estar haciendo parte del gabinete ministerial”.

Roy Barreras también hizo un llamado a la “moderación, evitar radicalismos y ayudar a que este Gobierno termine bien porque apenas está empezando, que las reformas salgan y salgan de la mejor manera, que se resuelvan las angustias sociales de los colombianos”.

“Por el bien de Colombia, al Gobierno le tiene que ir bien y las reformas tienen que salir”, añadió.

Roy Barreras recalcó que, “aunque ya no esté aquí (en el Congreso) después de 17 años", va "a seguir intentando maniobras de reanimación cardiopulmonar a la coalición. El Gobierno y el país necesitan estabilidad”.