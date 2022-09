Roy Barreras dice que Petro "no puede hacer el cambio solo" y que hay que darle tiempo

Roy Barreras, presidente del Senado , estuvo en Noticias Caracol y habló de varios temas fundamentales para Colombia, a propósito del primer mes del Gobierno de Gustavo Petro: paz total, reforma tributaria y reforma política.

Estas son algunas de las apreciaciones de Roy Barreras:

Publicidad

“Llevamos 30 días, hay mucha ansiedad por las necesidades represadas, por el déficit fiscal, lo que se heredó, inseguridad, la pérdida de control del territorio. El cambio es imparable, pero por supuesto que hay que darle tiempo. Hay un gobierno que va despegando, va bien, tiene unas rutas definidas y el Congreso es la torre de control”.

“El presidente Petro es un visionario, tiene una visión social enorme, le duelen los pobres, quiere cambiar este país. Pero esa visión tienen que aterrizarla, ¿quién?, sus ministros, el Ejecutivo, el Gobierno. Él no puede hacer solo el cambio. Ha tomado ya decisiones que son trascendentales, pero se tienen que ejecutar”.

“Tres objetivos se ha trazado: la paz total, la justicia social, la justicia ambiental”.

“Lo que yo quiero contar es que el presidente sí ha tomado decisiones. Antes de posicionarse, el presidente me llama y me dice prioridad social, ley contra el hambre: tenemos que subsidiar los alimentos de la gente que no puede pagar. Hay que controlar los precios de la energía. Las generadoras están ganando en exceso y la CREC quedó encerrada por el gobierno Duque”.

Publicidad

“Esa es una decisión del presidente visionaria y clara de hace más de un mes. Y hay que ejecutarla, el ministro de Hacienda, el ministro de Minas. Nos dice cómo hay que hacerlo, lo que hay que hacer es ejecutar”.

“Y en el tema de la paz total. La ley 418 que es novedosa, con un capítulo de paz que no existía, no es la ley de sometimiento a la justicia”.

Publicidad

“La visión del presidente es que se necesita la paz total, el cese de fuego multilateral. Ofrece dos caminos: ELN, diálogos; y camino de sometimiento a la justicia para los narcos”.

“Hay una orden que se construya una norma para que los narcos se desmantelen, para que los capos no se reciclen y dejen de matar. Eso hay que controlarlo en un articulado y normas que les den seguridad a los colombianos”.

“Esas normas aún no están terminadas. Yo espero que se concrete una normatividad que garantice que se desmantelen las bandas, que no se reciclen los narcos, que haya no repetición del crimen, que no sea una burla o feria de impunidades y que garantice que dejen de matar”.

“Solo un Estado legítimo que es el que ejerce la autoridad, la fuerza legítima del Estado, es capaz de negociar. La nobleza de la paz total tiene que ir acompañada de la fuerza legitima del Estado”.

Publicidad

“Por ejemplo, el tema de los bombardeos. Yo mismo denuncié al ministro Botero porque bombardeó unos niños a sabiendas de que eran menores de edad, pero eso no significa que las Fuerzas Militares suspendan su capacidad aérea contra los grupos criminales. Lo que significa es que hay que bombardear con precisión del DIH”.

Comer o pagar el recibo: lo que deben elegir habitantes del Caribe por altas tarifas de energía

Publicidad

“Hago énfasis en un tema que agobia a la ciudadanía, la seguridad. Se necesita una voz firme sobre la seguridad y la exigencia de los detenidos. La masacre de los policías en el Huila exige la captura y el castigo de estos criminales. Al lado de la paz total, la mano fuerte del Estado”.

“La reforma tributaria es clave, espero que los partidos de gobierno antes de 24 horas confirmen esa condición y hagan el cambio”.