Roy Barreras habló de la paz total, el sometimiento de narcos y lanzó dardos a la ministra de Salud

El martes, 7 de febrero de 2023, inicia en Colombia una nueva legislatura. En Congreso se debatirán varias reformas trascendentales para el país. Por eso, Noticias Caracol habló con Roy Barreras, presidente del Senado, sobre estos proyectos y las polémicas que rodean a algunas iniciativas.



“En primer lugar, las prioridades absolutas mías y del presidente Petro son las reformas y la más importante de todas, en mi opinión, que es mi prioridad, es la paz. La paz implica el sometimiento a la justicia. Sometimiento a la justicia implica que haya una ley, si no hay ley no hay sometimiento y no hay paz, esa es la prioridad”, enfatizó Roy Barreras.

Al referirse a la paz total, señaló: “Yo le he pedido desde hace 7 meses a los ministros y particularmente al alto comisionado de paz que radiquen la ley de sometimiento, no solo porque es la prioridad para poder hacer la paz, sino porque despeja toda la incertidumbre y desautoriza a intermediarios de mala fe que han decidido en las últimas semanas abusar de la buena fe del presidente, de la noble intención de la paz, para tramitar sin ninguna autorización ofertas que son ofertas impresentables a los narcos, entre otras, engañando a los narcos creyendo que tienen algunos de esos intermediarios la potestad de negociar la ley con ellos. No, el país no se les va a entregar a los narcos que es lo que pretenden esos intermediarios de mala fe”.



Y les envió un mensaje a los narcotraficantes: “todos terminan muertos en un tejado, traicionados por sus propios cómplices, perseguidas sus familias, extraditados. Salven sus propias familias, acojan la noble oferta del presidente de someterse a la justicia”.

Así mismo, lanzó dardos a los ministros del gobierno Petro: “Yo le pido a los ministros encarecidamente, con respeto por el ejecutivo, que tramiten bien, que comprendan las directrices del presidente que son precisas. Un cese del fuego multilateral es imposible, y ya se ha mostrado, por dos razones y muchas más: no puede haber cese al fuego con los narcos porque ningún estado de derecho hace un acuerdo de paz con narcos. Los ceses de fuego en el DIH se justifican en los acuerdos de paz, con los narcos lo que hay es sometimiento a la justicia”.

¿Está cuestionando a Danilo Rueda en su cargo de Comisionado de paz?

"No yo estoy hablando de todo el gobierno, porque he dicho que esta es la prioridad nacional".

¿Hay una ‘donbernabilidad’, como dice el fiscal? ¿Está funcionado el cese al fuego?

"Yo no creo que haya un pacto de cese al fuego entre el Estado y los narcos para que haya ‘donbernabilidad’. Yo no creo semejante cosa.

La mala interpretación, por mala información de las directrices del presidente pueden tener este efecto. Ese cese abierto multilateral termina en un cese unilateral del Estado y la combinación de una parálisis de la fuerza pública con la no persecución de criminales, que no se necesita dejar de perseguirlos, sino que hay que perseguir, y con la liberación de otros de las cárceles sería un escenario que no debe ocurrir porque sería fatídico. No pueden pretender los intermediarios de mala fe que le vamos a entregar el país al narcotráfico".

AMENAZAS A SU FAMILIA

Roy Barreras contó en Noticias Caracol que su familia ha recibido amenazas. “Hace dos días el último de mis hijos menores, de 14 años, salió del país. Hoy toda mi familia está fuera del país por amenazas de muerte. Agradezco a la Fiscalía que ya imputó a uno de los amenazantes contra mi familia y, por supuesto, yo puedo con alguna tranquilidad defender posiciones firmes frente al narcotráfico, como lo he hecho públicamente”.

“Hoy toda mi familia está fuera del país por amenazas de muerte”: Roy Barreras, presidente del Senado, habla en Noticias Caracol sobre el proceso de paz total y lo que se ha dicho de negociaciones con narcotraficantes que están en la cárcel.



¿Cuál podría ser el costo político de mantenerse en que el sometimiento es necesario?

“El Pacto Histórico es una coalición den centro-izquierda, cuando hace 2 años el entonces candidato Gustavo Petro visita mi casa lo primero que me pide es ‘ayúdeme a recoger las banderas liberales’ y el propio presidente Petro recorrió el país hablando de Gaitán, Galán, López Pumarejo; su compromiso con las ideas liberales, que son las nuestras, también es un compromiso de campaña y las ideas liberales implican defender la institucionalidad construida en la democracia representativa liberal.



Yo no creo que haya ninguna diferencia con el presidente Petro, él es un estadista y él reconoce la institucionalidad, porque él gobierno una coalición de centro-izquierda, por eso hay ministros de origen liberal en el gobierno. Ahora, algunos sectores, debo decirlo, radicales - fanáticos, equivocadamente pretenden desconocer las ideas liberales en la colación, desconocer a quienes defendemos esas ideas apoyando al presidente y eso significa romper la coalición de centro -izquierda, que es el Pacto Histórico, y de paso romper el puente con los otros partidos aliados, con lo que se echaría a perder la colación del gobierno, lo que implicaría no tener mayorías”.

REFORMA A LA SALUD: "LA MINISTRA NO DIALOGA"

“Para que no quede duda: yo no tengo ninguna contradicción con las directrices del presidente Petro. Tengo contradicciones con algunas ministras que no administran bien esas directrices. No quede duda: sí a la reforma a la salud, yo la apoyo.

Dije, antes de la ministra Corcho, que las EPS debería desaparecer para dar paso a unas administradoras de régimen de beneficios, eliminando la posición dominante, que se llama integración vertical, que ha causado que muchas EPS abusen de los médicos, de las enfermeras y de los pacientes en la medida en que les niegan calidad en la atención. Está escrito hace 7 años, pero eso no implica destruir todos los sistemas de información, de calidad, de seguimiento, de auditoría, construidos durante 30 años por esa institucionalidad privada. Si acabamos ese sistema, ¿a quién van a llamar, al concejal del pueblo o al secretario de Salud a ver si le contesta para ver si le consigue un cupo en el hospital público?

La ministra de Salud no dialoga. Yo invito a la ministra de Salud, con la que hice la ley de residentes, (a) que ella tiene que entender que es ministra no de su ONG donde trabajaba ni siquiera es ministra del Pacto Histórico o de la izquierda, es ministra de los 50 millones de colombianos, entonces tiene que escuchar y dialogar”.