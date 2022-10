Roy Barreras lamenta la renuncia de Rodolfo Hernández: “Representaba a 10,5 millones de personas”

El presidente del Senado, Roy Barreras, habló de los puntos que se hundieron y pasaron en el primer debate de la reforma política discutida en el Congreso. Uno de ellos es la renuncia de los parlamentarios para poder acceder a ministerios u otros cargos de elección popular. Para referirse al tema puso como ejemplo al excandidato Rodolfo Hernández.

“Estamos corrigiendo ese defecto en los partidos, que definirá en una lista cerrada que quienes están en la cola de esa lista cerrada asuman las curules y quien quiera renunciar, (…) esa persona podría ser candidato a la Gobernación de Santander, y si gana bien y si pierde también, pero tiene la posibilidad”, dijo el senador.

Publicidad

“Por ejemplo, el senador Rodolfo que acaba de renunciar, lo que lamento porque representaba a 10,5 millones de personas y el estatuto de la oposición que hicimos era para que les respondiera a esos colombianos. Pero como acaba de renunciar es el ejemplo”, señaló Roy Barreras.

El presidente del Senado recalcó que en la bancada de Gobierno “estamos muy satisfechos con este avance hacia la lista cerrada con paridad de género”, porque lo que ocurría, según él, es que se llamaba “a los amigos o a los compañeros de colegio, o a los de la élite o a cualquiera que no se lo merece, o que no ha participado en la batalla electoral, o que no tiene ninguna identidad con el partido que ganó porque los líderes de los partidos, las mujeres y hombres más capaces, no pueden gobernar”.

Sobre el punto de voto obligatorio que se hundió en el debate, recalcó que era “una propuesta del partido Cambio Radical, no recogió la voluntad de las mayorías, pero no era una propuesta que viniera en nuestra ponencia”.