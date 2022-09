Roy Barreras propone ley seca para congresistas tras escándalo de Alex Flórez en Cartagena

El presidente del Senado , Roy Barreras, rechazó el escándalo de su compañero de bancada, el congresista Alex Flórez, quien además de agredir verbalmente a unos policías cuando estaba en aparente estado de embriaguez le restó importancia al asunto al afirmar, en Blu Radio , “no entiendo cuál es el drama”.

Aunque Flórez le dijo a la cadena radial que lo “eligieron para hacer las leyes, no para que me comportara como el ejemplo nacional”, Barreras hizo una reflexión en contra de esa tesis: “Quienes ostentamos una responsabilidad pública no solamente ejercemos tareas, tenemos la responsabilidad de dar ejemplo en la sociedad”.

Debo decir que es lamentable el efecto del alcohol sobre un senador que hace apenas dos semanas tuvo el coraje, la valentía, de señalar los falsos positivos y los asesinatos de unos jóvenes en Sucre, poniendo en riesgo su vida. Pero es tan lamentable la distorsión que produce el alcohol en la vida de cualquier persona que ese acto, que es un acto indeseable, borra la tarea valiente que el mismo senador hizo esas dos semanas. Roy Barreras ante escándalo de Alex Flórez

En el contexto del mismo tema, Roy Barreras planteó “que en los encuentros parlamentarios regionales debería haber ley seca para los congresistas. La gente viene a trabajar y no a beber”.

Sobre el escándalo de Alex Flórez, el presidente del Senado puntualizó que es “un asunto interno de la bancada del Pacto Histórico que tendrá que asumir en una próxima reunión en la que vamos a convocar la revisión de este asunto, para mirar cuáles son los reproches necesarios y las medidas correctivas para que esto no vuelva a ocurrir”.