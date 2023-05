Roy Barreras responde a nulidad de su elección como senador: “Interpondré una tutela”

La elección de Roy Barreras fue declarada como nula este jueves, 4 de mayo de 2023, por el Consejo de Estado. Según el alto tribunal, el congresista incurrió en doble militancia.



“La sección quinta del Consejo de Estado anuló la elección de Roy Barreras Montealegre como senador de la República, periodo 2022-2026, al concluir que incurrió en doble militancia porque incumplió su deber constitucional de renunciar a su curul 12 meses antes de la fecha de inscripciones para las elecciones de Congreso periodo 2022-2026 para presentarse por otra colectividad”, comunicó el tribunal supremo.

Y, casi de inmediato, Roy Barreras, actual presidente del Senado y uno de los principales aliados del gobierno de Gustavo Petro en el Congreso de la República, se refirió a esta decisión indicando que interpondrá una tutela.

“Caído en combate. Los fallos de la justicia se respetan, aunque resulten a mi parecer injustos. Seguiré cumpliendo mi deber hasta tanto sea notificado. Interpondré inmediatamente una tutela para restablecer el derecho de mis electores. Anticiparon mi retiro médico anunciado hace 6 meses (y) unos días. Regresaré. Colombia seguirá contando conmigo”, trinó Roy Barreras.



Caído en combate. Los fallos de la justicia se respetan aunque resulten a mi parecer injustos. Seguiré cumpliendo mi deber hasta tanto sea notificado. Interpondré inmediatamente una tutela para restablecer el derecho de mis electores. Anticiparon mi retiro médico anunciado hace… — Roy Barreras (@RoyBarreras) May 5, 2023

La nulidad de su elección implica que, una vez sea notificado, Roy Barreras deberá salir del Congreso de la República. Al fallo le falta aún la firma de los magistrados que participaron en la determinación.

Publicidad

En los pasillos del Congreso de la República, Roy Barreras también señaló que “me parece un fallo polémico, pero mis contradictores políticos, que son los ciudadanos preocupados que no quieren que nosotros ejerzamos el liderazgo, han tenido una pequeña victoria, los felicito, será pequeña, es apenas una pequeña batalla, regresaré”.

El congresista también destacó que “los colombianos saben que este escenario no es el único en el que se le puede servir a la patria” y se refirió a su expulsión del partido de la U: “una vez te expulsan de un partido, pues no estás militando en él, parece apenas lógico que si no militas en ningún partido y no estás en ninguno tienes derecho a elegir y ser elegido”.

Los partidos afines a Roy Barreras, como el Pacto Histórico, la Alianza Verde y los liberales, han respaldado al senador, mientras que los de oposición señalan que si incurrió en doble militancia no hay nada que hacer.