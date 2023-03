¿Roy Barreras se quedará en la presidencia del Senado hasta finales de 2023?

Aunque Roy Barreras , presidente del Senado, había dicho que renunciaría al Congreso a mediados de 2023 para irse a Portugal a escribir un libro, se conoció que existe la posibilidad de que lo haga a fin de año.

La razón es que Roy Barreras quiere quedarse para sacar adelante las reformas que han sido radicadas en el Congreso de la República y que son clave para el gobierno de Gustavo Petro.

Sin embargo, todo depende de un examen crucial al que se someterá en abril y determinará si debe operarse y retirarse de manera inmediata del Congreso. En octubre del año pasado el político fue diagnosticado con cáncer de colón.



Por otro lado, de “autogol” calificó Roy Barreras la caída de la reforma política , que el pasado jueves fue retirada luego de que tanto la bancada del Pacto Histórico como el presidente Gustavo Petro le quitaran su apoyo. “No queda ningún tema progresista”, fue la estocada final por parte del mandatario.

En diálogo con Noticias Caracol, el presidente del Senado manifestó sentirse “triste” tras el revés. Roy Barreras explicó que el miércoles la oposición “aprovechó que los ponentes no estábamos, ni Ariel Ávila ni yo, y avanzaron muy rápidamente. Casi logran hundir la reforma política, la salvamos a último minuto, pero sorpresivamente el gobierno le quitó el respaldo y ya no había nada más que hacer”.

Publicidad

Roy Barreras también lamentó que el gobierno nacional no priorizara la reforma política, como sí lo hizo con la pensional, la de la salud y la laboral. “No sé por qué no le gusta la reforma política”, recalcó y se lanzó con una hipótesis: “Probablemente, porque limitaba poderes presidenciales para fortalecer un sistema más parlamentario de control político o probablemente porque le parece que no es esencial para el cambio social”.

Para el senador, “hubo mucha falsedad y superficialidad en el estigma de la reforma. Es absolutamente falso que hubiera micos. Para ganar ‘likes’, inclusive algunas congresistas del propio gobierno se inventaron esa falacia”. En este punto señaló con nombre propio a Katherine Miranda.