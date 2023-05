Roy Barreras tras discurso de Petro: "Reformas son sostenibles si son fruto del consenso nacional"

Roy Barreras, presidente del Senado, envió un mensaje conciliador antes de que iniciara la discusión en el Congreso del Plan de Desarrollo. Sostuvo que “el cambio son las reformas” e instó a que no haya más polarización, violencia, “ni que se pretenda imponer una idea sobre la otra”.

El congresista también se refirió al llamado que hizo el presidente Gustavo Petro en su discurso del primero de mayo a movilizarse para respaldar las reformas sociales radicadas en el Legislativo.

“Convocar a la gente a las calles es una invitación al debate pacífico, esperamos todos”, manifestó, subrayando que “convocar al pueblo implica convocar a 50 millones de colombianos, no a un sector, no a una fracción, no a ganadores contra perdedores, no a unos colombianos contra otros colombianos, no a unos amigos contra unos enemigos”.

“El pueblo somos todos, los 50 millones de colombianos”, aseveró Roy Barreras.

Publicidad

Por eso citó la promesa de Gustavo Petro sobre un gobierno de cambio y precisó que “el cambio son las reformas que se hacen en este recinto democrático y las reformas son sostenibles en el tiempo si son fruto del consenso nacional. Por eso, no puede ocurrir que el momento actual se traduzca en más polarización, en más violencia, ni que se pretenda imponer una idea sobre la otra”.

Para Roy Barreras, el Congreso actual “tiene una responsabilidad histórica” porque “afuera hay un país, 50 millones de ciudadanos que están reclamando mensajes de tranquilidad, estabilidad y avance real en los cambios que el país demanda y necesita”.

“El Congreso representa la unidad nacional”, dijo al recordar que los parlamentarios fueron elegidos “por cerca de 20 millones de votos, tiene legitimidad democrática y responsabilidad democrática”.

Publicidad

“Colombia no merece más violencias, no merece más polarización, no merece más inseguridad”, agregó el senador Roy Barreras.

El presidente Gustavo Petro explicó este martes que “el llamado a la presencia de la población en las calles, en las plazas, no es un llamado a la violencia”.

"Al contrario, entre más se pueda expresar la población pacíficamente, menos violencia habrá", dijo.

Agregó que “la violencia del país tiene que ver con que se han reprimido los llamados de la población y las expresiones de la población”.