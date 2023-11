Santos le dice a Petro que “cometió un error” en negociaciones con disidencias de las FARC

Se cumplen 7 años de la firma del acuerdo de paz con las FARC. Este viernes hubo un evento para conmemorar esta fecha. El mismo estuvo enmarcado por el pronunciamiento del expresidente y Premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, quien se refirió a lo bueno y lo malo en la implementación del acuerdo y expresó sus reparos frente a las negociaciones que adelanta el gobierno de Gustavo Petro con las disidencias.



El exmandatario se reencontró con Rodrigo Londoño, el máximo comandante de las extintas FARC, con quien estrechó la mano.

En su intervención, Santos hizo observaciones a las negociaciones que adelanta el actual gobierno con “las llamadas disidencias que están ejerciendo violencia en los territorios y contra los firmantes de paz”.

“Aquí tengo que hacer un reparo, un reparo serio. Yo creo que el peor error estratégico que ha cometido este Gobierno fue darle patente de corso a la intención de las llamadas disidencias de presentarse como las FARC EP, y no solamente como las FARC EP, sino como el Estado Mayor de las FARC EP, porque el acuerdo que hoy estamos celebrando, hace 7 años ese acuerdo lo firmamos los firmantes de paz Rodrigo Londoño y este servidor por cuenta del Estado para que las FARC dejaran de existir como grupo armado, y dejaron de existir. Entonces nadie entiende cómo nuevamente aparecen las FARC EP y el gobierno les da patente de corso”, sostuvo.



Santos también se dirigió “al propio presidente Petro, que infortunadamente nos había prometido que venía hoy, pero acaba de anunciar que no viene. Con mucho respeto se lo dijimos: que la paz total no opaque la implementación del proceso de paz con las FARC, porque la implementación del proceso de paz con las FARC es una condición fundamental, necesaria para que cualquier otra paz pueda prosperar. Si no se implementa el acuerdo que firmamos con las FARC, cualquier otro intento de paz nace muerto”.

La implementación del acuerdo de paz está proyectada a 15 años. Desde la firma, cerca de 15 mil hombres y mujeres dejaron las armas y hoy están en la civilidad. Sin embargo, desde el 2016 a hoy han sido asesinados 402 firmantes; a junio de este año, 1.357.328 personas han sido indemnizadas, es decir solo un 17,9%. Pese a eso, el 82,5% de los excombatientes cuenta con un proyecto productivo.