¿Se aleja solución al paro nacional? Centro Democrático y expresidente Uribe piden no negociar

La distancia es cada vez más abismal entre Gobierno y líderes del paro, quienes en el preacuerdo exigen que no haya presencia militar en medio de las movilizaciones. Sin embargo, la Casa de Nariño no cedió y, por el contrario, implementó la asistencia militar en varias ciudades el pasado viernes.

“Creo que la presencia de la Policía, la presencia del Ejército, lo que haces exacerbar los ánimos, por eso es correcto lo que han hecho varios alcaldes y gobernadores, privilegiamos el diálogo”, indicó Francisco Maltés, presidente de la CUT.

El rechazo y el levantamiento de los bloqueos es un punto de honor para el Gobierno. El comité de paro hasta ahora no hace ninguna de las dos cosas.

“Esos bloqueos están causando hambre, esos bloqueos están causando desabastecimiento, están causando que todo se vuelva increíblemente caro”, manifestó Emilio Archila, consejero presidencial para la estabilización.

“El Gobierno está pretendiendo que en Colombia se condenen y que no vuelvan a existir ningún tipo de bloqueos de cierre o intervención de vías, lo cual es imposible porque los bloqueos de las vías son inherentes a la movilización de la gente”, Diógenes Orjuela, presidente de la CGT.

En medio de estas distancias el expresidente Álvaro Uribe y el Centro Democrático, partido de Gobierno, le piden no negociar con el comité del paro.

“Yo si diría que para Colombia no es no bueno, no es bueno que se negocie con un comité de paro que ha estado insistiendo en los bloqueos, en la violencia, creo que hay que revisar todo el apoyo a la fuerza pública colombiana”, dijo el expresidente Uribe en entrevista con Blu Radio.

Una petición que viene acompañada de un reparo al Gobierno por parte de Uribe, quien se reunió la semana pasada con el presidente Duque en Medellín.

“En cualquier circunstancia creo que no solo al Gobierno, sino al Estado colombiano, le ha faltado autoridad frente a esta violencia, pero también pienso y las determinaciones que anunció en Cali el pasado viernes son muy útiles, rescatan el concepto de autoridad efectiva y transparente”, señaló el exmandatario.

A los garantes les preocupa que la controversia desvié los temas de fondo.

“De por medio está una temática muy de fondo, muy importante, que el país necesita resolver y que eso es prioritario, la respuesta a las necesidades de la población que ha perdido todo durante este periodo de pandemia y que ya viene en condiciones de extrema vulnerabilidad en el pasado”, subrayó monseñor Héctor Fabio Henao, director de Pastoral Social.

“Es muy importante que se avance lo más rápido posible, el país también necesita escuchar ya un mensaje de avance”, agregó Carlos Ruiz, jefe de verificación de la ONU.

A las diferencias anteriores se suman al texto del preacuerdo, por parte del Gobierno, puntos como la conmoción interior y la autonomía de alcaldes sobre el orden público.