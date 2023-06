Se hundió en el Senado el proyecto que buscaba regular el uso de cannabis en adultos

En la noche de este 20 de junio de 2023 en el Senado de la República se hundió el proyecto que buscaba regular el uso de cannabis recreativo en adultos . En su octavo debate, la iniciativa no alcanzó los 54 votos necesarios para aprobar.

La oposición celebró el hundimiento de este proyecto y aplaudió el resultado de 47 votos por el sí y 43 por el no.

¿Una jugadita?

En medio de un agarrón se levantó la sesión del último debate con la que se buscaba aprobar el proyecto del cannabis recreativo. Había 53 senadores y se necesitaban 54 para tener quórum. El cierre del registro impidió que la iniciativa se votara cuando, al parecer, tenían los votos necesarios. El congresista faltante era Álex Flórez, del Pacto Histórico.

Publicidad

"El presidente dirige la plenaria y dijo que se cerrara el registro", afirmó Gregorio Eljach, secretario del Senado. El resto de parlamentarios empezó a gritar para que no lo hiciera y el funcionario espetó: “¡Pero si lo dijo! ¿Yo qué hago? ¡Lo dijo y yo tengo que obedecer lo que el presidente me diga! Yo sé que estaba presente, yo lo vi, pero ordenó: ‘Cierre el registro secretario’, yo lo cerré’”.

Así se levantó la sesión para aprobar el cannabis recreativo, tras pasar seis horas en votaciones avalando, además, conciliaciones. La plenaria fue convocada para este martes 20 de junio y será la última oportunidad para que la iniciativa pase, de lo contrario sería archivada por el cierre de las sesiones ordinarias.

La oposición denunció jugaditas del Pacto Histórico. Juan Carlos Lozada, representante liberal y autor del proyecto, dijo que "nunca había visto un acto legislativo tan enredado en el Congreso de la República y desgraciadamente una vez más se levantó la sesión del Senado de la República".

Publicidad

Para Andrés Guerra, senador por el Centro Democrático, “no es normal que un presidente no dé las garantías cuando hace pocos días utilizó por ley quinta el tiempo suficiente para esperar la votación y hoy no lo esperó, y finalmente cuando faltaba un voto, pues simplemente levantó a la sesión".