Se hundió proyecto del paquete anticorrupción que buscaba bajarle el salario a los congresistas

Otro que no se podrá salvar es el que buscaba limitar a máximo tres periodos la reelección. Hay cuatro iniciativas más que están en el limbo.

A tan solo quince días de que finalice la legislatura, gran parte de los proyectos anticorrupción no tienen mayor futuro.

Los cerca de 12 millones de votos de la consulta anticorrupción que motivaron la reunión del presidente Iván Duque con las fuerzas de oposición no fueron impulso suficiente para aprobar el paquete de proyectos en el Congreso.

Según la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, los proyectos del salario congresistas y la reelección de máximo tres periodos “son insalvables en este periodo”.

Otros cuatro proyectos agonizan y si no se aprueban en su próximo debate, antes del 20 de junio, se hundirían. Entre esos se encuentran el de cero beneficios como casa por cárcel para los corruptos, que ya está en último debate.

"Es un proyecto que genera pánico en el Congreso y que han preferido dilatar; primero hubo 70 impedimentos y, ahora, ha habido toda clase de discusiones para que se llegue al 20 de junio y se hunda por trámite", reclama la congresista Lozano.

Pese a este panorama poco prometedor, las comisiones primeras conjuntas le dieron un empujón a uno de los proyectos, el de mecanismos de rendición de cuentas para servidores públicos. Busca que, por ejemplo, congresistas hagan pública su gestión, proyectos o ausencias a sesiones. Fue aprobado en primer debate.

Otro proyecto considerado como anticorrupción fue el de responsabilidad penal para personas jurídicas, presentado por la Procuraduría y que también inició su discusión, esperando ser aprobado antes del 20 de junio.

