¿Se podrá o no consumir droga en espacios públicos? Responde el ministro de Justicia

La derogación del decreto del Código de Policía sobre tenencia y distribución de drogas ha generado debate por sus posibles implicaciones en diferentes aspectos como la seguridad y la lucha contra el tráfico de drogas en Colombia. Ante estos cuestionamientos, en Noticias Caracol el ministro de Justicia, Néstor Osuna, explicó cuál será en adelante la acción de las autoridades al respecto.



“El porte en la vía pública no puede estar castigado. Otra cosa es el consumo. Respecto del consumo, los alcaldes o los municipios están habilitados para establecer restricciones, ya sea de lugares, de horarios, de circunstancias, ya dependerá de cada municipio si determina que en un parque sí se puede y en otro no. En cuanto al porte, es claro que no es una conducta prohibida, la propia Corte Constitucional desde hace muchos años ha venido diciendo que el porte de la dosis mínima no es prohibido, por lo tanto, no puede acarrear ninguna sanción policiva”, explicó Osuna.

Sobre el control del microtráfico, el jefe de la cartera de Justicia asegura que la Policía “ahora podrá concentrarse en eso, y distinguir entre porte y microtráfico para las autoridades es una labor sencilla y fácilmente pueden detectar dónde están esos microexpendedores, esos jíbaros, y dirigir su actuación contra ellos, contra los grandes narcotraficantes”.



Ante las críticas de sectores de oposición a la derogación del decreto, el ministro Néstor Osuna señaló que “la persecución del narcotráfico está en una ley, eso no fue un decreto que se inventó el expresidente Duque, entonces, derogar ese decreto no tiene nada que ver con dejar de perseguir a los llamados jíbaros, o el microtráfico, o el gran tráfico. Eso está prohibido por la ley y la Policía y las autoridades lo han hecho siempre y lo van a seguir haciendo, no hay ningún caso con la venta de drogas en nuestro país”.

Osuna también indicó, como ya lo había hecho el presidente Gustavo Petro en sus redes sociales, que la medida tomada por el gobierno busca “reconciliar a la Policía con la juventud al dejar de lado esa persecución sin sentido y concentrar a la Policía en aquello que es necesario: combatir el narcotráfico, y no perseguir jóvenes o personas que han decidido tener un consumo que es lícito de drogas”.