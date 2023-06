Según encuesta Invamer, el pesimismo en Colombia aumentó: 70,7% cree que vamos por mal camino

La reciente encuesta Invamer, realizada entre el 26 y 29 de mayo de 2023, además de consultar la aprobación del presidente Gustavo Petro, preguntó ¿cree usted que las cosas en Colombia van por buen camino o por mal camino?



Sobre esta medición del ambiente del país, los resultados fueron: va por buen camino, 23,6%; mal camino, 70,7%.

En comparación a los resultados de la encuesta Invamer del noviembre de 2022, el pesimismo en Colombia aumentó en 10,9 puntos porcentuales, pues en ese entonces el 59,8% de los consultados señaló que las cosas en el país iban por buen camino.



Por regiones, la más pesimista en la encuesta Invamer de mayo de 2023, en la que fueron consultadas 1.200 personas, es Bogotá, en donde el 76% de la gente dice que las cosas van por mal camino y el 20% que va por buen camino.

En otras regiones:

Norte (Caribe): optimismo 26%; pesimismo 65%

Centro oriente: optimismo 20; pesimismo 75%

Cafetera: optimismo 25%; pesimismo 71%

Suroccidente: optimismo 28%; pesimismo 66%

“Hemos tenido momentos en la historia en donde hemos estado en niveles parecidos o superiores, pero, comparado con los 100 días iniciales de este Gobierno, estamos más pesimistas”, dijo Martín Orozco, gerente general de Invamer, en el análisis de la encuesta realizado por Noticias Caracol y Blu Radio.

Los resultados de esta encuesta Invamer se conocen ad-portas de que Gustavo Petro cumpla 10 meses como presidente de Colombia, por lo que también se consultó cuál es la percepción que tienen de su gobierno y, entre otras, el desarrollo de las promesas que realizó en campaña.



A la pregunta ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Gustavo Petro se está desempeñando en su labor como presidente de Colombia?, el 33,8% respondió que aprobaba la gestión del mandatario, mientras que el 59,4% contestó que la desaprobaba.

Sobre si está usted de acuerdo o en desacuerdo con que el presidente Gustavo Petro se comunique por Twitter, el 54,9% manifestó estar en desacuerdo y 38,4% señaló estar de acuerdo.

Se trata de la primera vez en la que la encuesta Invamer consulta a los colombianos sobre la interacción del presidente Gustavo Petro en redes sociales. Un 6,7% de los encuestados prefirió no opinar al respecto: no sabe, no responde.