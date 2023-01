Senado aprobó ascenso del general Nicacio Martínez

Con 64 votos a favor, el comandante del Ejército pasará de mayor general a general full, pese a los señalamientos en su contra de las últimas semanas.

Con una expresión de alivio y en medio de las felicitaciones por la arrolladora votación, celebró el general Nicasio Martínez su ascenso a general de cuatro soles. Saliéndole al paso a las acusaciones y mostrándose agradecido.

“Hay un poder judicial a quien siempre he estado atento a acatar todas sus exigencias y estaremos prestos a aclarar las situaciones que tengamos que aclarar, simplemente agradecer el apoyo y respaldo de los senadores”, expresó el general Martínez tras conocer la decisión del Congreso.

En el debate, que duró cinco horas, también se votaron otros doce ascensos, pero el del comandante del Ejército ocupó la gran parte del tiempo por cuenta de los señalamientos de la oposición de su presunta responsabilidad en escándalos de falsos positivos.

“Muchas mujeres buscan a sus hijos y esas mujeres no pueden quedar sin una respuesta de la justicia por eso le pido al señor Nicasio Martínez que él mismo decida que no puede ser ascendido”, señaló la senadora de la Unión Patriótica Aída Avella.

Pero la defensa del alto oficial la encabezó el expresidente Álvaro Uribe, quien recordó cuando retiró de las filas a 27 altos oficiales por los llamados falsos positivos.

“Saber que el general Martínez no participó, no hizo parte del listado de presuntos responsables de violaciones de derechos humanos que presentó el Ministerio de Defensa y que fueron separados de sus cargos”, dijo Uribe, senador del Centro Democrático.

Pero el debate tuvo un momento inédito protagonizado por la FARC, ya que antes de retirarse del recinto hicieron un reconocimiento a la fuerza pública.

“Reconocemos en ustedes a unos compatriotas que están trabajando en la construcción de la Colombia del posconflicto. Nos reconocemos en ustedes, ni enemigos, ni adversarios”, dijo Julián Gallo, de la FARC.

Palabras a las que el general Martínez respondió: “Me parece loable y creo que han dado muestras de reconciliación”.

La votación finalizó sin la participación de los partidos opositores, ya que se retiraron del recinto.

Martínez obtuvo el respaldo del Centro Democrático, el conservatismo, el liberalismo, Cambio Radical y el partido de La U.

