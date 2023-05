Senado aprobó Plan Nacional de Desarrollo: ¿se camufló un artículo de la reforma a la salud?

Con 72 votos, el Senado aprobó este miércoles, 3 de mayo de 2023, el Plan Nacional de Desarrollo . Aunque gran parte del articulado pasó sin modificaciones, al presidente Gustavo Petro le negaron algunas facultades extraordinarias que solicitaba.



Como una reforma a la salud camuflada, así calificó un sector del Congreso el artículo 351 del Plan Nacional de Desarrollo que permite el giro directo de recursos por parte de la Adres a clínica y hospitales.

“Este artículo significa que vamos a destruir las EPS. Es aprobar la mitad de la reforma a la salud que el país no quiere”, sostuvo Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático.

Esta iniciativa, con ajustes, se aprobó luego de un debate que duró más de una hora y media.

“No estarán sujetas a lo dispuesto en este artículo las EPS adaptadas del Estado y aquellas que en su desempeño financiero cumplan con el patrimonio adecuado”, añadió Juan Diego Echavarría, senador del Partido Liberal.

Este no fue el único punto sujeto a debate, en el Plan Nacional de Desarrollo se eliminó un párrafo que establecía una sobretasa al impuesto predial para financiar los sistemas masivos de transporte.

“Liberales, no graven a los colombianos. Venimos de una reforma tributaria, no voten a favor de esto, no debemos votar más en contra de los colombianos”, manifestó Alejandro Chacón, senador del Partido Liberal.

“Lo más fácil es no hacer nada y eso nos va a llevar a que se paralice el transporte público”, aseveró Angélica Lozano, senadora del Partido Alianza Verde.

Otro artículo que se puso a consideración del Congreso de la República tiene que ver con el 55, que buscaba agilizar la compra de tierras. Sin embargo, no se aprobó la proposición de las últimas semanas y que planteaba una compra 'exprés' en 21 días.

Lo que señala la plenaria del Senado es que aceptan una proposición para que la compra sea de manera voluntaria, basándose en el avalúo comercial. Incluso, le da facultades al Gobierno nacional para crear bases de datos de tierras improductivas para negociar el costo de los terrenos.

“Lo que busca es mejorar el tema del saneamiento de bienes, mejorar el tema del avalúo comercial para que la gente que decida voluntariamente vendernos tenga derecho a un pago justo, no al valor catastral que está muy por debajo del precio comercial, sino un valor justo a partir de un avalúo técnico”, dijo Jhenifer Mojica, ministra de Agricultura.

Por otro lado, la plenaria del Senado aprobó el paquete de artículos que permiten convenios público-populares, capítulo donde la Fiscalía, Procuraduría y expertos en contratación consideran que se abre un boquete para contratar a dedo.

Además, que va en contravía de la ley 80 porque limitaría la cantidad de oferentes, selección objetiva y no aplicarían los pliegos tipo de Colombia Compra Eficiente.