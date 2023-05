Senado y Cámara, divididos por artículo sobre Comisión de la Verdad incluido en el PND

Uno de los artículos polémicos del Plan Nacional de Desarrollo es el que busca que las entidades oficiales acojan las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. El Senado lo negó, pero la Cámara de Representantes lo aprobó.

Entre las recomendaciones está el paso de la Policía al Ministerio del Interior. También hay peticiones para atender a las víctimas y para implementar la paz con las FARC.

“En el Senado de la República derrotamos al gobierno y al ministro del Interior, una norma que quería vincular a las entidades del Estado para que fueran obligatorias las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Ahora estaremos atentos para que en la conciliación no la revivan”, indicó Ciro Ramírez, senador del Centro Democrático.

“Se propone cambiar la elección de fiscal, ¿qué tiene que ver eso con el Plan de Desarrollo y le conviene a Colombia que a un año de elegir fiscal nosotros vamos a comenzar la discusión sobre su forma de elección? En segundo lugar, se propone rebajar el pie de fuerza, eso es un tema que Colombia tendrá que afrontar, pero en este momento de inseguridad: ¿es bueno abrir esa vena de discusión? Yo creo que esto es exactamente lo contrario de lo que está esperando la población”, señaló el senador Humberto de la Calle.

Algunos congresistas creen que la decisión del Senado fue un error.

“Un error muy grave porque las comisiones de la verdad se basan en, sobre todo, enseñar la verdad para que se den las garantías de la no repetición y la no repetición es enseñarle a la ciudadanía qué fue lo que pasó para que no se vuelva a repetir esto nunca más”, recalcó Ariel Ávila, senador de la Alianza Verde.

Por su parte, en la Cámara de Representantes explicaron las razones que los llevaron a aprobar el artículo.

“La verdad necesita un proceso muy importante y unos recursos en nuestro país para que pueda haber una reconciliación, por eso creemos que hay unas consideraciones, unas recomendaciones que el Estado colombiano tiene que empezar a implementar”, señaló Katherine Miranda, representante a la Cámara del Partido Verde.

“Creo que es muy importante lo que la comisión hace en términos de que se prioricen temas relacionados con el punto uno del acuerdo de paz, los temas de tierras que están en la base de la violencia desde hace décadas”, dijo Gabriel Becerra, representante a la Cámara del Pacto Histórico.

Ante la diferencia en lo aprobado entre Senado y Cámara, el texto será sometido a conciliación en la madrugada de este viernes.